Thierno Barry, war das Ihr letztes Spiel für Basel? FCB-Stürmer Thierno Barry hat in drei Spielen fünf Tore erzielt. Nach dem 6:0-Auswärtssieg gegen Servette lässt er sich bezüglich seiner Zukunft nicht in die Karten blicken. 11.08.2024

Dem FC Basel droht der Verlust seines Torjägers Thierno Barry. Gleich mehrere Klubs wollen sich offenbar die Dienste des Stürmers sichern. Ganz intensiv soll ein spanischer Verein am Franzosen baggern.

SB10 Syl Battistuzzi

Drei Einsätze, fünf Tore. Thierno Barry knüpft in der neuen Saison nahtlos an seine starken Leistungen aus dem letzten Halbjahr an. Kein Wunder, ranken sich viele Gerüchte um den 21-Jährigen. Spieler mit seinem Profil sind schliesslich überall gefragt.

Nach seinem letzten Auftritt gegen Servette vermied der Mittelstürmer ein klares Bekenntnis zum FC Basel. «Das weiss ich nicht, im Moment machen wir einfach so weiter», so seine Antwort auf die Frage, ob es sein letztes Spiel im FCB-Trikot war (siehe Video oben).

Gut möglich, dass seine Zurückhaltung nicht unbegründet ist. Gemäss Transfer-Experte Florian Plettenberg ist ein Klub in der Pole-Position beim französischen Torjäger. Der FC Villarreal soll heiss auf Barry sein, konkrete Verhandlungen mit dem FC Basel über einen dauerhaften Vertrag seien bereits im Gange.

Doch die Spanier sind gemäss «Pletti» nicht alleine im Rennen, wie er auf X schreibt. Auch Bournemouth soll Barry ein konkretes Angebot unterbreitet haben. Zudem seien Monaco sowie die Bundesligisten Freiburg und Hoffenheim interessiert.

Klar ist: Billig wird Barry, den der FCB im Vorjahr aus Belgien – der Angreifer spielte in der zweithöchsten Liga für Beveren und erzielte dort in 31 Meisterschaftsspielen 20 Tore – für kolportierte drei Millionen Euro geholt hat, sicher nicht. Auch wenn ein Abgang schmerzhaft wäre für das Team von Fabio Celestini, sind die FCB-Fans nach der Verpflichtung von Rückkehrer Xherdan Shaqiri nach wie vor auf Wolke 7.

