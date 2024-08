Steffen: «Ich bin zu 'hässig', um die richtigen Worte zu finden» Luganos Renato Steffen ist nach der 2:3-Pleite gegen Luzern stinksauer. 11.08.2024

Der FC Lugano verliert gegen Luzern nach zweimaliger Führung zu Hause mit 2:3. Nach dem Spiel ist Renato Steffen offensichtlich angesäuert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Lugano gilt in dieser Saison als Titelkandidat. Nach der 2:3-Pleite gegen Luzern muss ein erster Rückschlag eingesteckt werden.

Offensivspieler und Leistungsträger Renato Steffen ist nach dem späten Siegtreffer der Gäste stinksauer über das Resultat.

Auf der Gegenseite sind die Luzerner entsprechend stolz über das Geleistete.

«Ich bin noch zu hässig, um die richtigen Worte zu finden», schimpft Renato Steffen nach der 2:3-Pleite gegen Luzern im Interview bei blue Sport. Der FC Lugano war in der 3. Minute mit 1:0 und in der 43. Minute mit 2:1 in Führung gegangen, konnte die drei Punkte aber nicht über die Zeit retten. Im Gegenteil: Kurz vor Schluss sicherte Thibault Klidje den Luzernern nach einer Ecke sogar noch den Sieg.

Damit ist Lugano trotz sackstarkem Saisonstart nach vier Spieltagen nicht mehr Leader. Steffen, der die beiden Tessiner Treffer einleitete, warnt seine Teamkollegen sofort: «Wir müssen schnellstens daraus lernen. Wenn wir eine Spitzenmannschaft sein wollen, müssen wir solche Spiele nach Hause bringen.»

Pius Dorn: «Unglaubliche Energieleistung»

Auf der Gegenseite ist die Freude über den Comeback-Sieg enorm. «Das war eine unglaubliche Energieleistung von uns heute», sagt ein stolzer Pius Dorn nach dem Spiel. «Zweimal zurückzukommen und das Spiel dann noch zu gewinnen, das ist unglaublich für uns.»

Pius Dorn: «Es war eine unglaubliche Energieleistung von uns heute» 11.08.2024

Statt mit vier Punkten stehen die Innerschweizer dank der beiden späten Tore nun mit sieben Punkten da und schaffen den Vorstoss in die obere Tabellenhälfte. Ein geglückter Saisonstart für das Team von Mario Frick.

