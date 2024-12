Der VAR meldet sich: Rote Karte statt Tor für Basel 08.12.2024

Bénie Traoré ist nach der Winterpause wieder spielberechtigt. Die Strafe gegen den Stürmer des FC Basel wurde nach Rekurs des Klubs von zwei auf eine Spielsperre reduziert.

Keystone-SDA, sda SDA

Diese hat der 22-Jährige, der in der 17. Runde gegen St. Gallen wegen eines Fouls des Feldes verwiesen worden war, bereits in der darauffolgenden Partie bei der 0:1-Heimniederlage gegen GC abgesessen.

Der Präsident der Disziplinarkommission wies in seiner Begründung darauf hin, dass gewisse mildernde Umstände zugunsten des Spielers berücksichtigt worden seien: «Wie die Tatsache, dass Traoré – bevor er mit dem Knöchel des Gegners in Kontakt kam – eindeutig den Ball spielte, voll auf den Ball konzentriert war und leicht ausrutschte, was wohl die Intensität des Kontakts erhöhte.»

Im ersten Meisterschaftsspiel des kommenden Jahres trifft der zweitplatzierte FCB am 19. Januar auswärts auf Tabellenleader Lugano.

