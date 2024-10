Schmid: «Ein solcher Sieg im Joggeli tut immer gut» 20.10.2024

Der FC Basel und der FC St.Gallen schenken sich am Sonntagabend nichts. Quasi mit dem Schlusspfiff fällt der alles entscheidende Treffer. Der FCB gewinnt. Die Stimmen zum Spiel.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Wir haben bis zum Schluss an den Sieg geglaubt», sagt Xherdan Shaqiri nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC St.Gallen.

Der gefeierte Mann beim FCB ist Doppeltorschütze Kevin Carlos. Dominik Schmid: «Er war super. Gestern sagte er mir noch: ‹Morgen machst du mir einen Assist› – und genau so ist es passiert.»

Der FC St.Gallen geht derweil leer aus. Geht es nach Captain Lukas Görtler, wäre ein Punkt für die Ostschweizer verdient gewesen. Mehr anzeigen

Der FC Basel gewinnt gegen den FC St.Gallen in extremis. Es laufen die letzten Sekunden der Partie, dann erzielt Kevin Carlos das entscheidende 2:1. Der St. Jakob-Park bebt.

«Ein solcher Heimsieg im Joggeli tut immer gut», sagt FCB-Captain Dominik Schmid über die hart umkämpfte Partie. Allen voran Doppeltorschütze Kevin Carlos kriegt Lob vom Aussenverteidiger: «Er war super. Gestern sagte er mir noch: ‹Morgen machst du mir einen Assist› – und genau so ist es passiert.» Schmid legt in der 31. Minute den ersten Treffer von Kevin Carlos auf.

Schmid hebt aber auch die gesamte Mannschaft hervor. «Wir gewinnen als Team und verlieren als Team. Kevin Carlos ist heute mit seinen zwei Toren herausgestochen.»

Der Glaube macht den Unterschied

Fabio Celestini meint nach dem Spiel, dass sich Kevin Carlos die beiden Tore verdient habe. Der Sieg gelte aber der ganzen Mannschaft. «Wir sind stolz.» In der zweiten Halbzeit habe der FCB zwar weniger gut gespielt, als noch in Durchgang eins. Der Glaube an den Sieg habe aber letztendlich den Unterschied gemacht.

Dem pflichtet auch Xherdan Shaqiri bei. Er steht zum zweiten Mal seit seiner FCB-Rückkehr über 90 Minuten auf dem Platz. Viele Male verzweifelt die Basler Offensive an der St.Galler Abwehrreihe. «Sie haben alles geblockt», so Shaqiri. Quasi mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters drückt der FCB den Ball dann doch noch über die Linie. «Wir haben bis zum Schluss an den Sieg geglaubt und sind dann belohnt worden.»

Bittere Pille für den FC St.Gallen

Für den FC St.Gallen ist die Niederlage «ganz bitter», wie Lukas Görtler bei blue Sport sagt. Der FCSG sei «richtig, richtig stark» in die Partie gestartet. «Ein Unentschieden wäre heute das gerechte Ergebnis gewesen.»

Die Ostschweizer befinden sich derweil auf Punktesuche. Aus den letzten sechs Partien resultierten ein Sieg und ein Unentschieden. Ein weiterer Punkt will in Basel nicht dazu kommen, dennoch zeigt man sich im FCSG-Lager optimistisch: «Es wird Tage geben, an denen wir am Schluss das Tor machen», so Innenverteidiger Jozo Stanic.

Für den FCSG geht es am Donnerstag in der Conference League gleich weiter. Man empfängt mit Fiorentina einen italienischen Spitzenklub im kybunpark. Der FCB greift am Samstag in Winterthur wieder ins Geschehen ein.

