Die Young Boys setzen im Tor auf David von Ballmoos. Bild: Keystone

Die Young Boys gehen mit David von Ballmoos (29) als Nummer-1-Torhüter in die neue Saison. Konkurrent Anthony Racioppi wird den Meister verlassen, als neue Nummer 2 ist Marvin Keller vorgesehen.

sda/lbe SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der neue YB-Trainer Patrick Rahmen hat entschieden: David von Ballmoos wird als Nummer 1 in die neue Saison gehen. Konkurrent Anthony Racioppi wird den Klub verlassen.

Hinter David von Ballmoos ist Marvin Keller die neue Nummer 2. Neuer Captain und damit Nachfolger des abgetretenen Fabian Lustenberger ist Loris Benito. Mehr anzeigen

Die Torhüterfrage beim Schweizer Meister ist geklärt: David von Ballmoos geht als Nummer 1 in die neue Spielzeit. Dies gab Trainer Patrick Rahmen an der Medienkonferenz am Donnerstag bekannt.

Keller als Nummer 2 – Benito neuer Captain

Wie Rahmen ausführte, wird Von Ballmoos' Konkurrent Anthony Racioppi (25) den Klub nach zweieinhalb Jahren verlassen. Als Nummer 2 ist Marvin Keller (22) vorgesehen, der letzte Saison als Leihspieler beim FC Winterthur – unter Trainer Rahmen – überzeugt hat. «Wir haben über 50 Spiele dieses Jahr, da gibt es auch die Möglichkeit für Spielminuten», sagt Rahmen.

Neuer Captain beim Schweizer Meister ist nach dem Rücktritt von Fabian Lustenberger Loris Benito. David von Ballmoos wird Vize-Captain. «Sie beide haben viel Erfahrung und Einfluss auf die Mannschaft in der Kabine», so Rahmen.

