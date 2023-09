Rolf Fringer: «Ich glaube nicht, dass Milos Malenovic Sportchef werden kann» Die blue Sport Experten Rolf Fringer und Christian Schneuwly sprechen über Milos Malenovic als möglichen FCZ-Sportchef. 27.09.2023

Der FC Zürich ist auf der Suche nach einem neuen Sportchef. Am Dienstagabend nahm beim Derby ein hierzulande unbekanntes Gesicht in der VIP-Loge neben Ancillo Canepa Platz. Wird ein Deutscher Nachfolger von Marinko Jurendic?

Der FC Zürich ist auf der Suche nach einem Sportchef.

Anfang Oktober will FCZ-Präsident Ancillo Canepa seine Lösung präsentieren.

Für den Posten werden einige bekannte Namen gehandelt.

In der Sommerpause wechselte Marinko Jurendic in die Bundesliga zu Augsburg. Der 45-Jährige war seit 2020 als Sportchef beim FCZ tätig und war in dieser Rolle hauptverantwortlich für die Meistermannschaft von 2022. Ancillo Canepa meinte zum Zeitpunkt des Abgangs: «Das ist sicher nicht optimal.» Auch Heinz Moser, Academy-Leiter beim FCZ, folgte Jurendic zu den Fuggerstädtern.

Zur Überbrückung holte man mit Milos Malenovic einen externen Berater. Der 38-jährige Ex-Profi hat nach seiner Aktivzeit eine Spielerberateragentur (Soccer Mondial) aufgebaut, die rasch namhafte Profis an Bord holen konnte. Er hilft aktuell dem FCZ-Präsidenten aus, die Vakanz auf der sportlichen Ebene zu überbrücken.

Canepa kündigte nun öffentlich an, am nächsten Montag 2. Oktober seinen neuen Sportchef vorstellen zu können. Ob Temporär-Lösung Malenovic fix installiert wird, wollte Canepa gegenüber blue Sport nicht kommentieren – dementierte aber auch nichts. Der FCZ-Boss will sich also nicht in die Karten blicken lassen.

Malenovic als fixe Lösung?

Rolf Fringer glaubt nicht an die Option mit dem Schweiz-Serben: «Malenovic kennt den Fussball aus dem Effeff und hat ein riesiges Netzwerk. Ich glaube nicht, dass er dort aufhört, um Sportchef zu sein beim FCZ. Natürlich hat er jetzt die Beraterfunktion und auch viele Transfers gemacht mit Zürich. Aber ich glaube nicht, dass er Sportchef werden kann oder dass er das überhaupt will. Vielleicht gibt es einen Mr. X, von dem wir nichts wissen.»

blue Sport Experte Christian Schneuwly war als Spieler selbst im Portfolio von Malenovic. Er schwärmt von seinem früheren Berater: «Ich durfte lange mit ihm zusammenarbeiten. Ich kann nur gut von ihm reden. Er ist ein sehr akribischer Arbeiter, er ist bestens vernetzt und kennt den Fussball von A bis Z.» Und weiter: «Ich glaube, dass er die Rolle als externer Berater gerne und gut macht.» Die Frage, ob Malenovic wirklich das Amt als Sportchef übernehme, kann der 35-Jährige aber nicht abschliessend beantworten.

Milos Malenovic kennt sich im Schweizer Fussball bestens aus. blue Sport

Fringer hat eine Idee, wer sonst infrage kommen könnte: «Vielleicht kommt Thomas Bickel, der das schon gemacht hat.» Der frühere Nati-Spieler war Vorgänger von Jurendic und übte von 2016 bis 2020 das Amt als Sportchef aus. Danach fiel er einer internen Umstrukturierung zum Opfer und wurde zum Chefscout degradiert. Aktuell greift er Canepa quasi als Aushilfs-Sportchef unter die Arme. Bekommt der 59-Jährige eine zweite Chance?

Für Fringer nicht abwegig: «Im Moment ist es so, dass Zürich nicht unbedingt ein renommierter Sportchef übernehmen wird. Jetzt ist September, die Transfers sind fast gemacht und dann hat man ein halbes Jahr fast nichts mehr zu tun. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber wer weiss – lassen wir uns überraschen.»

Übernimmt Ex-Bayern und Chelsea-Scout?

Am Dienstagabend im Derby gegen GC (2:1-Sieg für den FCZ) darf eine illustre Runde in der Loge von Präsident Ancillo Canepa Platz nehmen. Milos Malenovic, Pascal Zuberbühler – Experte bei blue Sport und bei der FIFA aktiv – sowie ein hierzulande unbekanntes Gesicht verfolgen gespannt das Derby.

Wer ist der geheimnisvolle Mann? Gemäss Informationen von blue Sport handelt es sich um Florian Zahn. Der 41-Jährige aus Darmstadt steht seit Januar 2020 beim FC Bayern München unter Vertrag, seit über zwei Jahren ist er beim Rekordmeister als Head of Academy Scouting and Recruitment tätig, sprich Teamleiter Kaderplanung und Scouting im Nachwuchs.

Der umtriebige Deutsche arbeitete zuvor mehr als vier Jahre als Scout für den FC Chelsea, ehe er in München für die Kader-Zusammenstellung der einzelnen Mannschaften verantwortlich wurde. Auch die Schnittstelle zwischen Junioren- und Profi-Scouting gehört zu seinem Job-Profil. Ist Zahn der gesuchte Mr. X?

Ancillo Canepa, Milos Malenovic, Pascal Zuberbühler und Florian Zahn verfolgen das Derby. blue Sport

Holger Seitz, Sportlicher Leiter bei Bayerns Campus, lobte seinen Schützling bei dessen Amtsantritt: «Er verfügt über grosse Erfahrung in der Talente-Sichtung und ist regional, national sowie im europäischen Fussball bestens vernetzt.»

Mit diesen Qualitäten könnte Zahn dem aktuellen Leader – der FCZ führt nach acht Spielen die Tabelle in der Super League mit 16 Punkten an, wobei die Verfolger YB (6 Spiele/ 14 Punkte) und Luzern (7 Spiele/ 14 Punkte) die Zürcher noch überholen können – sicher weiterhelfen.

Eine Variante, die Sinn machen würde für den Klub, ist wieder ein Duo für die sportliche Leitung zu installieren, wie es beim Gespann Jurendic/Moser der Fall war. So liegt die Lösung lauf der Hand, dass Canepa gleich zwei Personalien verkünden wird. Malenovic als Sportchef, Zahn als Leitender der Academy. Zwei Fliegen auf einen Schlag. Affaire à suivre.