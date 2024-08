Die Lacher von Xherdan Shaqiri an der Medienkonferenz Xherdan Shaqiri hat seinen ersten Auftritt als Wieder-FCB-Spieler hinter sich. An der Medienkonferenz war der Neuzugang aufgestellt, locker und fröhlich. 20.08.2024

Schlägt Xherdan Shaqiri beim FC Basel ein? blue Sport hat im Rahmen seiner ersten Pressekonferenz mit verschiedenen Schweizer Journalisten gesprochen. Die Meinungen gehen auseinander.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri ist zurück beim FC Basel und gibt sogleich eine erste Medienkonferenz.

Der Mittelfeldspieler hat in Basel eine regelrechte Euphorie ausgelöst, aber kann er den hohen Erwartungen gerecht werden?

blue Sport hat mit verschiedenen Schweizer Journalisten gesprochen. Nicht alle sind restlos davon überzeugt, dass Shaqiri den FCB auf ein neues Level hieven kann. Mehr anzeigen

Oliver Gut, Basler Zeitung

«Man darf schon etwas skeptisch sein, ob es funktioniert, wenn man seine letzten drei Jahre in Chicago anschaut. Die sind nicht nur gut gelaufen. Dass er einzelne Zaubermomente haben wird, wenn er spielt, das ist unbestritten. Dieser Mensch kann mit dem Ball umgehen. Aber er ist ja nicht unbedingt gleichbedeutend mit sportlichem Erfolg. Vor allem dann nicht, wenn er in einer Mannschaft eine wichtige Rolle hatte. Er war eigentlich immer dann erfolgreich, wenn er zwischen Nummer 12 und 18 war in einer Mannschaft. Es wird eine Frage der Fitness und der Bereitschaft. Ich würde nicht mein ganzes Geld darauf verwetten, dass er den Erwartungen gerecht wird.

Shaqiri kann sportlich etwas auslösen, wenn er die Mannschaft hinter sich hat. Wenn er in der Kabine und auf dem Platz eine Art und Weise an den Tag legt, mit der er die Unterstützung der Mannschaft hat. Wenn die Teamkollegen aber das Gefühl haben, sie müssen nur für ihn laufen, oder wenn er in der Kabine Extrawürste will, dann kann es schnell schwierig werden. Ein Fabian Frei oder ein Taulant Xhaka sehe sich etwa im gleichen Segment, auch wenn sie wissen, dass Shaqiri die grössere Karriere hatte. Die werden sich dennoch nicht alles gefallen lassen und seine Diener sein. Aber so wie Xherdan jetzt wirkt, glaube ich auch nicht, dass dies seine Erwartungen sind.»

Yannick Fuhrer, Tele Basel

«Wenn er fit ist, traue ich Shaqiri viel zu. Er ist ein Spieler, der für die genialen Momente gemacht ist. Er ist einer, der Leistungsträger werden will und ich traue ihm das schon zu. Eine Figur wie Shaq ist gerade auch neben dem Platz wichtig. Vor allem, weil ein Fabian Frei oder ein Taulant Xhaka nicht mehr diese Rolle haben wie noch letzte Saison. Und Shaqiri kennt man – auch als junger Spieler oder ausländischer Spieler. Auf so einen hört man auch in der Kabine.»

So wird Rückkehrer Xherdan Shaqiri in Basel empfangen 19.08.2024

Marcello Capitelli, Radio SRF Regionaljournal Basel

«Er bringt sicher mega viel Erfahrung mit in diese Mannschaft, das ist sicher ein Vorteil. Ich glaube nicht, dass er die ganze Liga auseinandernimmt, aber er ist halt einer, der mit einer Aktion ein Spiel entscheiden kann und so kann er wichtige Punkte holen für den FCB. Alleine schon mit der Euphorie, die er ausgelöst hat, ist er wichtig. Vor allem jetzt, wo Fabian Frei und Taulant Xhaka ein wenig auf dem Abstellgleis sind. Darum ist es wichtig, dass es einen gibt wie Shaqiri, der ein Vorbild ist und sein muss für die jungen Spieler.»

Niels Sörensen, BZ

«Die Euphorie ist sicher gross, für die Fans ist das super. Auch wenn über seine Fitness spekuliert wurde, in der Super League wird er sicher noch seine Momente haben, wo er seinen linken Fuss zeigen kann. Man muss ihm jetzt mal zwei bis drei Spiele geben, um zu sehen, wie es dann wird. Aber dank ihm herrscht jetzt sicher Aufbruchstimmung beim FCB.»

Nils Hänggi, 20 Minuten

«Ich glaube, er kann die Erwartungen erfüllen. Er hat extrem viel Erfahrung, man spürt seine Vorfreude. Er ist sehr motiviert, hat bei seiner Vorstellung schon mehrfach vom Titel gesprochen. Ich glaube, er kann der Mannschaft sehr viel bringen. Natürlich ist viel Druck da, die Fans sehen ihn als Messias. Aber er wirkt sehr locker, wenn einer mit Druck umgehen kann, dann ist es grundsätzlich er. Natürlich ist auch eine gewisse Fallhöhe da, wenn er die ersten drei Spiele für Shaqiri-Verhältnisse nicht so gut spielt, dann kommt sicherlich Kritik auf. Aber mit ihm haben die FCB-Fans sicher auch relativ viel Geduld.»

