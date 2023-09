Im letzten Zürcher Derby konnte sich der FCZ gegen die Grasshoppers durchsetzen. Keystone

Der FC Zürich und die Grasshoppers treffen sich am Dienstagabend zum 283. Zürcher Derby. Beide wollen ihre Serie der Sieglosigkeit beenden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstagabend treffen der FC Zürich und die Grasshoppers aufeinander.

Auf dem lädierten Rasen des Letzigrund wollen beide Teams wieder einen Vollerfolg feiern. Der FCZ wartet seit drei, GC seit fünf Spielen auf einen Sieg. Mehr anzeigen



Ein Punkt ist offensichtlich nicht überall gleich viel wert. Das illustrierten am Wochenende der FC Zürich und die Grasshoppers. Während FCZ-Assistent Murat Ural, der den gesperrten Cheftrainer Bo Henriksen vertrat, nach dem 0:0 gegen Lausanne-Sport monierte, näher am Sieg gewesen zu sein, sprach Bruno Berner nach dem 1:1 seiner Grasshoppers gegen St. Gallen von einem «Punkt in die richtige Richtung».

GC in Tuchfühlung mit dem Tabellenende

Der Trainer des Rekordmeisters hatte zuvor mit ansehen müssen, wie sein Team vorab in der zweiten Hälfte kaum offensiv in Erscheinung hatte treten können und Goalie Justin Hammel mit einigen starken Interventionen den Punktgewinn für GC gesichert hatte. Berner, der Optimist, meinte, seine Mannschaft habe den Negativtrend stoppen können. Nach zuletzt drei Niederlagen de suite waren die Grasshoppers gefährlich nahe ans Tabellenende gerutscht. Nun trennt sie immerhin ein Punkt und drei Tore gegenüber Lausanne-Ouchy davon.

Der FC Zürich hat derweil am Wochenende nach dem dritten Unentschieden in Folge seine Leaderposition eingebüsst. Die Stadtzürcher sind zwar als einziges Team neben Meister YB in dieser jungen Super-League-Saison noch ungeschlagen, so richtig berauschend waren die Auftritte des Meisters von 2022 allerdings noch nicht.

Die Zürcher Stadtklubs in der Findungsphase

Es sind zwei Teams in der Findungsphase, die sich am Dienstagabend im 283. Zürcher Derby gegenüberstehen. Zwei Teams, die gut organisiert und defensiv stabil wirken, denen es aber vorab in der Offensive an Durchschlagskraft fehlt. Ein Torspektakel würde unter diesem Gesichtspunkt überraschen, aber auch deshalb, weil der Rasen im Letzigrund seit Wochen arg ramponiert ist, was gepflegtes Passspiel weitgehend verunmöglicht.

ssch, sda