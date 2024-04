Carlos Alcaraz schreit seine Freude über den Sieg gegen Jan-Lennard Struff raus Keystone

Carlos Alcaraz (ATP 3) hat bei seinem dritten Auftritt am ATP-1000-Turnier in Madrid hart zu kämpfen. Der Spanier gewinnt den Viertelfinal gegen Jan-Lennard Struff (ATP 24) 6:3, 6:7, 7:6.

SDA

In der Neuauflage des letztjährigen Madrid-Finals lag der Deutsche im dritten Satz 3:5 und 0:40 scheinbar aussichtslos zurück, schaffte nach der Abwehr von vier Matchbällen aber das Break und schliesslich wieder den Sprung ins Tiebreak. Dort machte der 34-Jährige zwar aus einem 0:3 noch ein 4:3, das blieb allerdings sein letzter Punkt im Spiel.

Matchball Nummer fünf liess sich Alcaraz nicht mehr nehmen. Der 20-Jährige feierte damit in Madrid seinen 14. Sieg in Folge. «Es war schwierig, ich hatte mit meinen Emotionen zu kämpfen», sagte Alcaraz in einer ersten Reaktion auf dem Platz. «Ich bin richtig glücklich, dass ich am Ende Mentalität gezeigt und den Sieg eingefahren habe.» Sein Viertelfinalgegner Andrej Rublew (ATP 8) war weniger gefordert, setzte sich gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (ATP 25) 6:2, 6:4 durch.

SDA