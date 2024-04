Fällt erneut verletzt aus: Wie im letzten Jahr fehlt Carlos Alcaraz beim ersten Sand-Höhepunkt in Monte Carlo. Imago

Carlos Alcaraz muss für das ATP-1000-Turnier in Monte Carlo Forfait erklären. Die Weltnummer 3 leidet unter einer Verletzung im rechten Arm.

SDA

Er habe bis zum letzten Moment daran gearbeitet, in dieser Woche beim ersten grossen Stelldichein des Jahres auf Sand dabei zu sein. Er habe eine Kompression des Mediannervs im rechten Arm. «Leider sehe ich mich nicht in der Lage anzutreten», teilte der 20-jährige Spanier mit.

Im Training war er in den letzten Tagen sichtlich eingeschränkt. Er spielte nur ein paar lockere Rückhandbälle, keine Vorhand und keine Punkte. Alcaraz hätte als Nummer 3 des Turniers erst in der 2. Runde eingreifen müssen. Bereits im letzten Jahr hatte er beim Turnier im Fürstentum an der Côte d'Azur sehr kurzfristig abgesagt.

