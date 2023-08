Belinda Bencic zieht in Montreal trotz Schwächen beim Service und übertretenem Fuss in die Viertelfinals ein Keystone

Belinda Bencic steht am WTA-1000-Turnier in Montreal wie im Vorjahr in den Viertelfinals.

Die Ostschweizerin setzte sich gegen die Weltranglisten-Neunte Petra Kvitova nach fast drei Stunden Spielzeit 6:7 (3:7), 6:3, 6:1 durch.

Bencic behauptete sich, obwohl sie mit dem Service grössere Probleme bekundete und ihr nicht weniger als 13 Doppelfehler unterliefen. Zudem übertrat sie sich im zweiten Game des dritten Satzes den Fuss und wurde behandelt. Dass Kvitova mit zunehmender Spieldauer der Rücken zu schaffen machte und sie ebenfalls ein Medical Timeout in Anspruch nehmen musste, spielte Bencic in die Karten.

Für die Ostschweizerin war es im siebten Duell der dritte Sieg gegen die 33-jährige Tschechin, die 2011 und 2014 in Wimbledon triumphiert hatte. Dank dem erneuten Viertelfinal-Vorstoss in Kanada wird sich die Olympiasiegerin in der Weltrangliste in den Top 15 halten. Ausserdem könnte der Sieg über Kvitova im Herbst von Bedeutung sein: Als Zehnte in der Jahreswertung kann Bencic am Montag auf eine Rangierung in den Top 8 hoffen. Aktuell nimmt Kvitova als Achte den letzten Platz ein, der zur Teilnahme an den WTA Finals in China berechtigt.

Wie schlimm Bencics Verletzung am Knöchel ist, wird sich indes in den kommenden Tagen zeigen. Die nächste Gegnerin der Schweizerin ist die Russin Ludmilla Samsonowa. Die Weltranglisten-18. warf am Freitag die als Nummer 2 gesetzte Weissrussin Aryna Sabalenka in drei Sätzen aus dem Turnier.

sda