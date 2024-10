Grundsätzlich war ich nie ein grosser Nadal-Fan. Das liegt wohl daran, dass er Federer zu oft bezwang, dabei laut stöhnte und Ewigkeiten brauchte, bis er endlich aufschlug. An Respekt vor den unfassbaren Leistungen des Spaniers mangelt es aber selbstverständlich nicht.



Äusserst beeindruckend und jedes Jahr aufs Neue mein Lieblings-Moment in Bezug auf Rafael Nadal waren seine Präsentationen an den French Open. Während er in lockerer Manier mit seinem Gegenüber einspielt, zählt der Stadionspeaker das Palmares des Spaniers herunter, erwähnt unter anderem auch alle Jahre, in denen sich der Mallorquiner zum Sandkönig von Roland Garros krönte.



2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022.



Da bleibt schnell mal die Spucke weg und man stellt sich die Frage, was wohl in diesem Augenblick gerade in Nadals Kontrahenten auf der anderen Seite des Platzes vorgeht.