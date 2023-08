Novak Djokovic hat in seinen ersten zwei Spielen am US Open keinen Satz abgegeben Keystone

Novak Djokovic steht in New York ohne Satzverlust in der 3. Runde. Der Serbe besiegt den Spanier Bernabé Zapata Miralles (ATP 76) in genau zwei Stunden mit 6:4, 6:1, 6:1.

Der erste Satz «war kompliziert, weil es heiss und sehr schwül war. Dann bedeckte der Schatten den Platz und es wurde etwas besser», sagte Djokovic, der sein Niveau in den Sätzen zwei und drei deutlich steigern konnte.

Der 36-Jährige, der nach dem US Open wieder die Weltnummer 1 sein wird, trifft am Freitag auf seinen Landsmann Laslo Djere (ATP 38). Djokovic hofft auf seinen vierten Titel in Flushing Meadows, den ersten seit 2018.

