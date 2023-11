Novak Djokovic strebt seinen siebten Turniersieg in Paris-Bercy an. Im Final trifft er auf den Bulgaren Grigor Dimitrov Keystone

Novak Djokovic und Grigor Dimitrov treffen beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Final aufeinander.

Djokovic setzte sich in einem engen Halbfinal gegen den Russen Andrej Rublew (ATP 5) 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 durch. Die Weltnummer 1 behielt in den entscheidenden Momenten die Nerven und verwertete nach exakt drei Stunden seinen ersten Matchball. Über das gesamte Spiel machte der Serbe lediglich vier Punkte mehr als sein Kontrahent.

Im Final trifft Djokovic auf Grigor Dimitrov (ATP 17). Der Bulgare setzte sich im zweiten Halbfinal gegen Stefanos Tsitsipas (ATP 6) mit 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3) durch. Der Grieche hatte bis dato ein makelloses Turnier gespielt und keinen einzigen Satz abgegeben.

Der 32-jährige Dimitrov strebt am Sonntag seinen insgesamt neunten Turniersieg an, den ersten seit sechs Jahren. Für Djokovic wäre es bereits der sechste Titel in Paris-Bercy, nachdem er im letzten Jahr im Final dem Dänen Holger Rune unterlag. Die Statistik spricht klar für die Weltnummer 1. Djokovic führt im direkten Vergleich mit Dimitrov 11:1.

sda