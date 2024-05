So überzeugend wie schon lange nicht mehr: Novak Djokovic Keystone

Die Mitfavoriten kommen auch am fünften Turniertag des French Open nicht in Gefahr. Novak Djokovic gewinnt problemlos in drei Sätzen. Die Fakten des 5. Turniertages

SDA

Während sich das «Fussvolk» auf den Aussenplätzen wegen erneuter ausgiebiger Niederschläge über Paris einmal mehr in viel Geduld üben mussten, spazierten Novak Djokovic, Alexander Zverev und Daniil Medwedew auf den beiden grössten Plätzen von einem Dach vor den Elementen geschützt ohne Satzverlust in die 3. Runde. Djokovic überzeugte beim 6:4, 6:1, 6:2 gegen Roberto Carballes Baeña (ATP 63) nach einem etwas verhaltenen Start wie seit Langem nicht mehr.

Auch der Freitag dürfte wettermässig noch einmal ein herausfordernder Tag werden, danach sollte das Gröbste überstanden sein.

Auch Sabalenka und Rybakina leicht und locker

Nachdem sich die Topfavoritin Iga Swiatek am Mittwoch in extremis noch gerettet hatte, zogen die Nummern 2 (Aryna Sabalenka) und 4 (Jelena Rybakina) mit weniger Gegenwehr nach. Die zweifache Australian-Open-Siegerin und die Wimbledon-Gewinnerin von 2022 brauchten jeweils nur knapp über eine Stunde.

sda