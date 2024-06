Die Rückkehr nach seinen Rückenproblemen verläuft für Dominic Stricker bislang nicht nach Wunsch. Bild: Keystone

Die Tennissaison 2024 steht für Dominic Stricker unter keinem guten Stern. Nach seinem zweiten Rasenturnier ist der Berner bereits wieder angeschlagen.

SDA

Rückenbeschwerden und ein Comeback, welches immer wieder nach hinten verschoben wurden, sorgten dafür, dass Dominic Stricker erst vor einer Woche in Surbiton sein erstes Einzel in diesem Jahr bestritt. Nach dem 5:7, 3:6 gegen Leandro Riedi holte Stricker diese Woche in Nottingham im zweiten Einzel gegen den Briten Dan Evans, einst die Nummer 21 der Welt, immerhin einen Satz (3:6, 6:4, 3:6). Nach dieser zweiten Partie gilt Stricker aber bereits wieder als angeschlagen.

Die Partie gegen den als Nummer 2 gesetzten Evans wurde am Montag wegen der einbrechenden Dunkelheit nach zwei Sätzen auf Dienstag vertagt. Bei der Fortsetzung am Dienstag kam Stricker beim Stand von 3:3 zu Fall und wurde ausserhalb des Courts gepflegt. Nach dem Verletzungs-Timeout gewann der 21-jährige Berner aus Grosshöchstetten kein Game mehr.

Dominic Stricker steht in den nächsten Wochen unter Druck. Neuerliche gesundheitliche Probleme kann er ganz und gar nicht gebrauchen. Im Ranking bereits auf Platz 144 zurückgefallen, muss er bis Ende August auf Rasen in England, dann in Gstaad und später am US Open 320 seiner 417 Weltranglistenpunkte verteidigen.

🗣️ EVO



Two-time Nottingham champion Dan Evans battles past Stricker 6-3, 4-6, 6-3 to advance to the second round#ATPChallenger | @the_LTA pic.twitter.com/42RWxPB6BA — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) June 11, 2024

