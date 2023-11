Dominic Stricker bleibt im Rennen um den Titel in Saudi-Arabien, obwohl er die zweite Niederlage kassiert hat Keystone

Dominic Stricker steht wie im letzten Jahr bei den Next Gen Finals der besten U21-Spieler im Halbfinal.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei den Next Gen Finals hat sich Dominic Stricker für den Halbfinal qualifiziert. Mehr anzeigen

Im abschliessenden Gruppenspiel in Saudi-Arabien reichte dem Berner bei der Niederlage gegen den topgesetzten Franzosen Arthur Fils ein Satzgewinn zum Weiterkommen.

Der an Nummer 94 der Weltrangliste geführte Stricker unterlag dem fast 60 Plätze besser klassierten und in der Gruppe dreimal siegreichen Fils mit 2:4, 4:3 (7:3), 2:4, 3:4 (5:7). Dass der Schweizer Linkshänder trotz der negativen Bilanz von 1:2 Siegen in den Halbfinal vorstiess, verdankte er dem besseren Satzverhältnis gegenüber den beiden Italienern Flavio Cobolli und Luca Nardi.

Um den Einzug in den Final spielt Stricker am Freitag in Dschidda gegen den Sieger der anderen Gruppe.

SDA/lih