Der Russe Andrej Rublew führt die Spielerliste der diesjährigen Swiss Indoors an Keystone

Das Teilnehmerfeld der Swiss Indoors in Basel darf sich einmal mehr sehen lassen. Der erstmals antretende Russe Andrej Rublew, die Nummer 6 der Welt, führt die Spielerliste an.

SDA

Neben Rublew sind aus den ersten zehn der Weltrangliste auch der Pole Hubert Hurkacz (ATP 8) und der Norweger Casper Ruud (ATP 9) gemeldet. Dazu gesellen sich unter anderen der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 12), der Däne Holger Rune (ATP 14), der Franzose Ugo Humbert (ATP 15) und der Gewinner der letzten zwei Austragungen, der Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 21).

Neben Rublew gehört auch Arthur Fils (ATP 22) zu jenen Spielern, die erstmals in Basel antreten. Der aufstrebende Franzose hat dank einem Finalsieg gegen seinen Landsmann Humbert am Dienstag das Turnier der Kategorie 500 in Tokio gewonnen.

Aus Schweizer Sicht haben Stan Wawrinka und Dominic Stricker trotz Weltranglisten-Position 234 beziehungsweise 328 ihren Startplatz auf sicher. Beide profitieren von einer Wildcard.

