Stephen Curry und Roger Federer strahlen im Chase Center in die Kameras. Youtube

Roger Federer will mit dem Laver Cup das Tennisgeschehen im Silicon Valley wiederbeleben. Bei dieser Gelegenheit liess es sich der Schweizer auch nicht nehmen, ein paar Körbe mit NBA-Superstar Stephen Curry zu werfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roger Federer kündigt das Chase Center in San Francisco als Austragungsort für den Laver Cup 2025 an, während das diesjährige Turnier in der Mercedes-Benz Arena in Berlin stattfindet.

Federer traf sich mit den Golden State Warriors, zeigte beim Basketballspiel Talent und sprach über die starke Tennisbegeisterung in San Francisco.

Er bedauerte das Ende der Pacific Coast Championships in San Jose und freut sich nun über die Austragung des Laver Cups, um Tennis an die Westküste zurückzubringen. Mehr anzeigen

Die Tenniswelt blickt nach San Francisco. Denn dort soll im nächsten Jahr endlich wieder Tennis gespielt werden. Roger Federer kündigte das Chase Center als Austragungsort des Laver Cups 2025 an. Bevor es jedoch in der Bucht von San Francisco ernst wird, trifft sich die Tenniselite in diesem Jahr vom 20. bis 22. September in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Federers Ankündigung löste nicht nur bei Tennisfans, sondern auch in der Welt des Basketballs Begeisterung aus. Der Schweizer traf sich mit den Spielern der Golden State Warriors. Dabei liess er es sich nicht nehmen, mit Stars wie Steph Curry Fotos zu machen und am traditionellen «Just Us»-Ruf der Mannschaft teilzunehmen.

Dabei machte Federer nicht nur beim Fotografieren eine gute Figur, sondern auch auf dem Basketballfeld. Der 20-fache Grand-Slam-Champion traf beim Korbwerfen vier von vier Versuchen – eine makellose Leistung, die auch das offizielle X-Konto der Warriors mit einem Video würdigte.

Roger Federer stopped by Chase Center and linked with the Dubs 🙌 pic.twitter.com/h4vpxRQqU9 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 10, 2024

Zurück an der Westküste

Beim Launch-Event äusserte sich Federer später danngegenüber NBC zu seiner Entscheidung für San Francisco als Gastgeberstadt. «Hier gibt es viele Tennisfans. San Francisco ist durch die Erfolge der Golden State Warriors zu einer grossen Sportstadt geworden, das glaube ich fest.»

Mit einem Hauch von Wehmut erinnerte der Tennisstar an die Einstellung der Pacific Coast Championships (ATP 250) im Jahr 2013. Dieses traditionsreiche Turnier, das seit 1889 in Kalifornien stattfand, ist seitdem nicht mehr im Tennis-Kalender. «Wir hatten über 150 Jahre lang grossartige Turniere in San Jose, und vor etwa zehn Jahren haben wir dieses Turnier verloren. Seitdem gibt es hier keinen Tennis mehr», bedauert Federer.

Die Vorfreude auf den Laver Cup im beeindruckenden Chase Center ist deshalb umso grösser. «Ein hochmodernes Stadion wie dieses ist einfach super cool. Und dann wieder an der Westküste zu spielen, einer Region, die im Tennis etwas verloren hat, ist fantastisch. Wir haben zwar ein starkes Turnier in Indian Wells, aber es ist eine Möglichkeit, Tennis hierher zurückzubringen.»