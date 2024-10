Jérôme Kym hält bei seiner Premiere in einem ATP-Hauptfeld gegen Ugo Humbert gut dagegen. Bild: Keystone

Jérôme Kym hat in seinen ersten Match in einem Hauptfeld eines ATP-Turniers knapp das Nachsehen.

SDA

Der 21-jährige Fricktaler unterlag an den Swiss Indoors in der 1. Runde dem als Nummer 5 gesetzten Franzosen Ugo Humbert (ATP 16) 4:6, 7:6 (7:5), 5:7.

Kym wehrte sich gegen den Top-20-Spieler Humbert mehr als respektabel, unterlag nach zweieinhalb Stunden letztlich aber knapp. Die ersten drei Breakbälle wehrte der seit 2019 jüngste Schweizer Davis-Cup-Spieler beim Stand von 2:2 überzeugend ab, einen davon famos. Den zweiten Satz gewann er im Tiebreak, das zweite kassierte Break im dritten Durchgang zum 5:7 war schliesslich gleichbedeutend mit der Niederlage.

Ungeachtet des Aus in der 1. Runde seines Heimturniers erlebt Kym aktuell sein bestes Jahr. Nach einer Knie-Operation im Vorjahr aufgrund einer chronisch entzündeten Patellasehne und längerer Reha gewann der 1,98 m grosse Athlet aus Möhlin in diesem Jahr je zwei Challenger- und ITF-Turniere. Von Platz 444 in die Saison gestartet, trennen ihn vor den zusätzlichen Punkten in Basel nur noch 40 Ränge von den Top 100.

sda