Daniil Medwedew atmet nach vierstündigem Kampf auf Keystone

Nach Novak Djokovic und Jannik Sinner zieht am Australian Open auch die Nummer 3 Daniil Medwedew in die Halbfinals ein. Der Russe schlägt den Polen Hubert Hurkacz 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Damit stehen die Nummern 1, 3 und 4 in Melbourne in den Halbfinals. Mit Carlos Alcaraz könnte auch noch die Nummer 2 dazukommen. Der Spanier spielt in seinem Viertelfinal gegen den Deutschen Alexander Zverev.

Medwedew, der im laufenden Turnier bislang zweimal über die volle Distanz und zweimal über vier Sätze gehen musste, zeigte Anzeichen von Müdigkeit. Dennoch behielt der Australian-Open-Finalist von 2021 und 2022 nach vier Stunden die Oberhand. Das entscheidende Break im fünften Satz gelang ihm zum 4:3.

«Ich bin völlig am Ende. Nicht dass mir im zweiten Satz schon das Benzin ausgegangen wäre, aber ich war schon da bereits ziemlich müde. Im vierten konnte ich mich kaum mehr konzentrieren. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich nach dem Match wohl nach Hause gehe und machte einfach, was möglich war. Irgendwie habe ich es geschafft», sagte Medwedew nach seinem 100. Spiel an einem Grand-Slam-Turnier.

sda