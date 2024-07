Rafael Nadal meldet sich in Schweden zurück Keystone

Rafael Nadal kehrt sieben Wochen nach seiner Erstrunden-Niederlage am French Open mit einem Sieg gegen einen prominenten Sohn auf die ATP-Tour zurück.

Der in der Weltrangliste nur noch an 261. Stelle geführte 38-jährige Spanier gewann sein Auftaktspiel am Sandturnier in Bastad gegen Leo Borg (ATP 461), den 21-jährigen Sohn von Björn Borg, 6:3, 6:4.

Nadal war auf diese Saison von einer langen verletzungsbedingten Pause zurückgekehrt und musste sich immer wieder Auszeiten nehmen. Ab Ende Juli will er am Olympiaturnier auf dem Sand von Roland-Garros in Paris antreten.

Dem schwedischen Lokalmatador Borg nahm Nadal in beiden Sätzen jeweils früh den Aufschlag ab und gewann ohne Probleme nach 1:25 Stunden. Im Achtelfinal trifft der 22-fache Grand-Slam-Sieger auf den als Nummer 5 gesetzten Briten Cameron Norrie.

