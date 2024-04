Rafael Nadal stellte sich am Montag in Barcelona den Medien Keystone

Rafael Nadal bestreitet ab Dienstag sein erstes Turnier seit drei Monaten. Der Match gegen den Italiener Flavio Cobolli in Barcelona sieht der 37-Jährige als Geschenk. Er sei bereit, aber realistisch.

SDA

«Heute fühle ich mich gut genug, um auf dem Court zu stehen», sagte Nadal am Montag an der Medienkonferenz. «Das ist wichtig. Es bedeutet mit viel, wieder in Barcelona zu spielen, an einem Ort, an dem ich unglaubliche Erfolge gefeiert habe.» Zwölfmal hat Nadal das Sandturnier in der katalanischen Hauptstadt gewonnen; der Centre Court ist seit 2017 nach ihm benannt.

«Ich tue so, als wäre es meine letzte Saison. Ich will jeden Moment geniessen», erklärte Nadal seinen Plan in diesem Jahr, in dem er nach einer in Brisbane zugezogenen Hüftverletzung viele Turnier hat auslassen müssen, etwa letzte Woche jenes in Monte Carlo. «Seither geht es mir besser», freut sich der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger.

Über sein aktuelles Niveau urteilt er «absolut realistisch», versichert er. Er könne nicht weit vorausschauen und werde einen Match nach dem anderen nehmen. Auf den Auftakt am Dienstag gegen Cobolli (ATP 62) könnte ein Duell mit Alex De Minaur (ATP 11) folgen, das viel über seinen Form- und Gesundheitszustand verraten könnte.

SDA