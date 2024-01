Dominic Stricker wird nicht in Melbourne antreten können Keystone

Aufgrund einer Rückenverletzung verpasst Dominic Stricker das Australian Open.

Dominic Stricker wird dieses Jahr nicht am Australian Open antreten können. Wie der 21-jährige Berner in den sozialen Medien bekanntgab, zwingt ihn eine Rückenverletzung zum Verzicht auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres (14. – 28. Januar). In den letzten zwei Jahren war Stricker in Melbourne jeweils in der Qualifikation hängen geblieben.

sda