Jannik Sinner freut sich über einen gelungenen Punkt Keystone

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner erreicht auch im vierten Grand-Slam-Turnier dieses Jahres die Viertelfinals, zum neunten Mal insgesamt.

Der 23-jährige Italiener setzte sich an den US Open gegen den Einheimischen Tommy Paul (ATP 14) in zwei Stunden und 42 Minuten 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 6:1 durch. Im ersten Satz verlor Sinner zwei seiner ersten drei Aufschlagspiele und geriet 1:4 in Rückstand, in der Folge gestand er Paul keinen Breakball mehr zu.

Im ersten Tie-Break gewann er die letzten vier Punkte, im zweiten die letzten drei. Danach war der Widerstand des Amerikaners gebrochen. Sinner, der nun zwölf Sätze in Serie gewonnen hat, bekommt es im Viertelfinal wie bereits in Wimbledon mit dem Russen Daniil Medwedew (ATP 5) zu tun. Damals unterlag er in fünf Sätzen. Sinner und Medwedew sind bei den Männern die einzigen Viertelfinalisten, die schon einmal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben.

