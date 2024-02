Jannik Sinner läuft es in diesem Jahr rund Keystone

Jannik Sinner gewinnt nach den Australian Open auch sein zweites Turnier in diesem Jahr.

Der 22-jährige Südtiroler setzte sich in Rotterdam im Final gegen den Australier Alex de Minaur (ATP 11) 7:5, 6:4 durch. Dank dem zwölften Triumph auf der ATP-Tour wird Sinner am Montag in der Weltrangliste den Russen Daniil Medwedew vom 3. Platz verdrängen.

sda