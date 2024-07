Kann in diesem Jahr in Wimbledon nicht wieder brillieren: Dominic Stricker IMAGO/Action Plus

Dominic Stricker kann in Wimbledon nicht an seine starke Leistung vom letzten Jahr anknüpfen. Der 21-jährige Berner verliert in der 1. Runde gegen den Franzosen Arthur Fils 3:6, 2:6, 6:3, 4:6.

SDA

Stricker, der nach hartnäckigen Rückenproblemen erst vor einem Monat den Wettkampf wieder aufgenommen hatte, fand gegen den fast zwei Jahre jüngeren Fils (ATP 34) erst gegen Ende besser ins Spiel, musste aber nach 2:05 Stunden die Segel strecken. Im Ranking wird er etwa auf Platz 170 zurückfallen.

sda