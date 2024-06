Iga Swiatek bekundete im Achtelfinal gegen die Russin Anastasia Potapowa, die in der 2. Runde die Zürcherin Viktorija Golubic souverän ausgeschaltet hatte, nur 40 Minuten zum Sieg Keystone

Iga Swiatek macht beim French Open in den Achtelfinals gegen Anastasia Potapowa kurzen Prozess. Nur 40 Minuten benötigt die topgesetzte Polin für das 6:0, 6:0 gegen die Russin.

SDA

Swiatek, beim French Open schon dreimal Turniersiegerin (2020, 2022, 2023), gab am Sonntagmorgen in Paris gegen Potapowa – die Weltnummer 41, die in der 2. Runde Viktorija Golubic ausgeschaltet hatte -, nur zehn Punkte ab.

Für die Weltranglistenerste, die vor dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Madrid und Rom triumphiert hatte, war es der 16. Sieg in Serie. In Paris allerdings stand Swiatek in der 2. Runde gegen Naomi Osaka kurz vor dem Ausscheiden. Die Japanerin führte im dritten Satz mit Breakvorsprung und nutzte einen Matchball nicht.

Swiatek trifft in den Viertelfinals auf die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 6). Die letztjährige Wimbledonsiegerin und French-Open-Finalistin von 2019 setzte sich gegen die serbische Qualifikantin Olga Danilovic (WTA 125) souverän in zwei Sätzen durch.

sda