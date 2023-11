Die Polin Iga Swiatek gewinnt die WTA Finals in Cancun und ist wieder die Nummer 1 der Welt. Keystone

Die Polin Iga Swiatek gewinnt zum ersten Mal das WTA-Masters. Im Final von Cancun schlägt die 22-Jährige die Amerikanerin Jessica Pegula 6:1, 6:0 und eroberte die Nummer 1 der Welt zurück.

Swiatek, die einen Monat nach ihrem Sieg beim WTA-1000-Turnier in Peking die Saison mit einer Machtdemonstration abschloss, steht zum zweiten Mal in Folge an der Spitze der Weltrangliste. Sie verdrängte Aryna Sabalenka von der Spitze, die sie am Vortag im Halbfinal 6:3 6:2 geschlagen hatte.

Die Polin, die im September die Führung an die Belarussin abgegeben hatte, folgt in der Siegerliste des Turniers der acht besten Spielerinnen des Jahres auf die Französin Caroline Garcia. Swiatek holte sich ihren 17. Titel auf der Tour, den sechsten in dieser Saison, in der sie unter anderem das French Open gewann.

Einseitiger Final

Swiatek liess Pegula (WTA 5) in einem ursprünglich für Sonntag geplanten, aber wegen Regens verschobenen Final nicht den Hauch einer Chance. Für den Sieg brauchte die viermalige Grand-Slam-Siegerin nicht einmal eine Stunde. Sie revanchierte sich damit für die im August in Montreal erlittene Niederlage gegen Pegula.

Swiatek, die bereits im Halbfinal einen unwiderstehlichen Eindruck hinterlassen hatte, liess ihrer amerikanischen Rivalin nur ein Spiel. So einseitig war noch kein Final in der Geschichte des Turniers.

SDA/lih