Tennis-Rekordmann verrät, wie Federer hinter den Kulissen wirklich war

Rohan Bopanna und Roger Federer im Dezember 2014. Bild: imago/Hindustan Times

Rohan Bopanna hat Roger Federers Einfluss auf den Tennissport gelobt und die Schweizer Sport-Ikone als jemanden beschrieben, der immer bescheiden und angenehm im Umgang war.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Rohan Bopanna hat mit 43 Jahren Tennisgeschichte geschrieben: Er ist der älteste Spieler, der einen Grand Slam-Titel im Doppel gewonnen hat.

Nach seinem historischen Triumph in Melbourne zollte der indische Tennisspieler Roger Federer im Podcast «The Other Side with Dilip» Tribut und lobte seinen Einfluss – auf und neben dem Platz.

Unter anderem erinnerte sich Bopanna daran, wie er während eines Wimbledon-Turniers mit dem Schweizer Cricket spielte. Mehr anzeigen

Der Tennisspieler Rohan Bopanna, der im März 44 Jahre alt wird, gehört der gleichen Generation an wie der 43-jährige Roger Federer. Der Inder spielt jedoch immer noch professionell Tennis. Bei den letzten Australian Open schrieb er eine neue Seite seiner Tennis-Geschichte, als er in seinem «ehrwürdigen» Alter den Titel im Männerdoppel zusammen mit seinem Partner Matthew Ebden gewann.

«Federer hat jeden verstanden ...»

Mit 43 Jahren ist Bopanna damit der älteste Spieler, der einen Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen hat und auch die älteste Nummer 1 der Welt in der Tennisgeschichte in dieser Disziplin. Nach seinem historischen Sieg bei dem Turnier im Land der Kängurus war er zu Gast im Podcast «The Other Side with Dilip», wo er keinem Geringeren als Roger Federer Tribut zollte.

«Es ist erstaunlich, wie er den Sport verändert hat, nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes. Er war ein Mensch, der mit allen Spielern kommunizierte und sie verstand. Obwohl er ein grosser Champion war, war er immer aussergewöhnlich, wenn er auf andere Spieler traf», verriet Bopanna.

Kricketspiele in Wimbledon

Der Veteran erinnerte sich daran, wie er in Wimbledon im «All England Club» in den Pausen des Turniers zusammen mit dem Basler Cricket gespielt hatte. King Roger war in der Tat immer für einen Schwatz zu haben.

«Es gab viele Male, als wir in Wimbledon in der Umkleidekabine waren und Roger und ich Kricket gespielt. Ich glaube, es kam mindestens dreimal vor, dass wir zur gleichen Zeit im Aufwärmbereich waren, da wir zu ähnlichen Zeiten spielten, und wir hatten Spass.»

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Bopanna als einer der besten Doppelspieler der Welt erwiesen und seinen grössten Erfolg im Alter von 43 Jahren errungen. Der Tennisspieler aus Bangalore, der die Geschichte neu geschrieben hat, sagte unverblümt, er hoffe, dass seine Aktion andere dazu inspirieren werde, niemals aufzuhören, an sich zu glauben – im Tennis und darüber hinaus.