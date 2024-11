Diego Forlán gab in Uruguay sein Profidebüt in seiner zweiten Sportart. Bild: Keystone

Diego Forlán, einstiger Fussballstar, erlebte sein erstes Match als Tennisprofi mit einer deutlichen Niederlage, genoss jedoch die Erfahrung auf dem Platz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Alter von 45 Jahren startete Diego Forlán eine zweite Sportkarriere. Der ehemalige Fussballstar aus Uruguay absolvierte in seiner Heimat sein erstes professionelles Tennisspiel.

Gemeinsam mit dem Argentinier Federico Coria blieb Forlán im Doppel gegen Boris Arias und Federico Zeballos chancenlos und gewann bloss drei Games.

Trotz Niederlage äusserte Forlán, dass er die Partie genossen habe. Er sei sich der Herausforderung bewusst gewesen. Mehr anzeigen

Diego Forlán, bekannt für seine glanzvolle Fussballkarriere, wagte sich auf neues Terrain und debütierte als Tennisprofi. Trotz einer klaren Niederlage gegen das bolivianische Doppel Boris Arias und Federico Zeballos bei den Uruguay Open, genoss der 45-Jährige die Erfahrung. Die Zuschauer in Montevideo waren begeistert, als Forlán einen beeindruckenden Volleystopp zeigte, der Erinnerungen an seine Fussballkünste bei der WM 2010 weckte.

Gemeinsam mit dem 13 Jahre jüngeren Argentinier Federico Coria trat Forlán im Doppel an. Das Duo erhielt eine Wildcard für das Turnier der ATP-Challenger-Tour, konnte jedoch in der ersten Runde mit 1:6, 2:6 keinen Sieg erringen. Forlán, der in der Vergangenheit nur an Amateur-Tennisturnieren teilgenommen hatte, zeigte sich dennoch zufrieden mit seiner Leistung.

Forlan magic touch, just like the World Cup 2010 🇺🇾 😉 #ATPChallenger | @DiegoForlan7 pic.twitter.com/LivsUEV8XK — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 14, 2024

Bester Spieler der Fussball-WM 2010

Forlán äusserte, dass er die Partie trotz der Niederlage genossen habe. Er war sich der Herausforderung bewusst und bereitete sich darauf vor, um die Erfahrung positiv zu gestalten. Schon als Kind entwickelte er eine Leidenschaft für Tennis und bewunderte Spieler wie Boris Becker. Vor seinem Auftritt in Montevideo erzählte er, dass er oft Becker im Fernsehen verfolgt habe.

Forláns sportliche Karriere ist geprägt von Erfolgen im Fussball. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika führte er Uruguay bis ins Halbfinale und wurde als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Nach Stationen bei renommierten Vereinen wie Manchester United und Atlético Madrid beendete er 2019 seine Fussballkarriere. Sein Ausflug in die Tenniswelt zeigt, dass seine Leidenschaft für den Sport ungebrochen ist.

