Stan Wawrinka bleibt gegen Albert Ramos-Viñolas auch nach neun Duellen ungeschlagen. Keystone

Stan Wawrinka ist der Auftakt zur Sandplatz-Saison vollends geglückt. Der Waadtländer gewinnt in Marrakesch in der 1. Runde des ATP-250-Turniers gegen den Spanier Albert Ramos-Viñolas 6:1, 6:4.

SDA

Obwohl Wawrinka (ATP 82) von seinen ersten fünf Partien dieses Jahres nur eine gewinnen konnte, stellte der Sieg keine Überraschung dar. Der dreifache Grand-Slam-Champion hatte schon die vorangegangenen acht Duelle gegen Ramos-Viñolas (ATP 103) gewonnen.

Fünf Tage nach seinem 39. Geburtstag liess Wawrinka in Marokko dem drei Jahre jüngeren Spanier nicht den Hauch einer Chance. Im ersten Satz legte der Schweizer schnell mit zwei Breaks und 5:0 vor, im zweiten Durchgang gelang ihm der entscheidende Servicedurchbruch nach einem Rebreak von Ramos-Viñolas zum 5:4. Insgesamt dauerte die Partie nur 75 Minuten.

Im Achtelfinal trifft Wawrinka auf den aufstrebenden Argentinier Mariano Navone (ATP 60). Der 23-jährige, in der Weltrangliste um 22 Positionen besser als der Schweizer klassierte Sandplatzspezialist stiess Mitte Februar am ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro als Qualifikant bis in den Final vor. Zuvor hatte Navone auf der ATP-Tour noch keinen Match gewonnen.

sda