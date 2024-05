Fand zu oft keine Lösung gegen den zähen Russen Pawel Kotow: Stan Wawrinka ist am French Open ausgeschieden Keystone

Stan Wawrinka verliert am French Open in der 2. Runde. Der Champion von 2015 unterliegt zu später Stunde dem Russen Pawel Kotow (ATP 56) 6:7 (5:5), 4:6, 6:1, 6:7 (5:7).

SDA

Wawrinka konnte damit die starke Leistung in der Auftaktpartie gegen Andy Murray nicht bestätigen. Stattdessen ist es der 25-jährige Russe, der erstmals die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers erreichte.

Viel hatte dafür gesprochen, dass der 39-jährige Waadtländer zum 43. Mal bei einem der vier grossen Tennisanlässe im Jahr die ersten zwei Runden überstehen würde. Er begann gegen den formstarken Kotow, der vergangene Woche in Lyon den Viertelfinal, vor allem beim Return zu fehlerhaft und konnte in so nie wirkungsvoll unter Druck setzen.

Dann schien sich der Schweizer gefangen zu haben, gewann den dritten Satz 6:1 und führte im vierten gegen den immer müder wirkenden Russen 3:1. Wie bereits im gesamten Jahr fehlte es Wawrinka aber an Stabilität, er verlor drei Games in Folge, davon gleich zweimal bei eigenem Aufschlag.

Der Kampfgeist war aber wie immer da. Nach Mitternacht noch immer angepeitscht von den Fans unter dem Dach des Court Suzanne-Lenglen machte Wawrinka das Break noch einmal gut. Im Tiebreak bewies aber Kotow wie schon im ersten Satz die besseren Nerven. Nach 3:40 Stunden segelte eine Vorhand des Schweizers beim zweiten Matchball ins Aus.

Damit ist aus Schweizer Sicht nur noch Viktorija Golubic im Rennen, deren Zweitrundenpartie wegen des Regens auf Donnerstag verschoben wurde.

sda