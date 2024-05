Joel Wicki ist nach seiner verletzungsbedingten Abwesenheit zurück im Sägemehl. KEYSTONE

Die Kranzfestsaison im Schwingsport steht an. Samuel Giger fehlt beim Auftakt, Joel Wicki präsentiert sich in königlicher Form und Matthias Aeschbacher sieht noch Luft nach oben. Ein Form-Check.

Die Kranzfestsaison 2023 endete mit dem Unspunnen-Schwinget. Im Mai startet die Saison in ein neues Jahr.

blue Sport schaut sich zum Startschuss Spitzenschwinger und Talente genauer an. Mehr anzeigen

Die Kranzfestsaison steht vor dem Startschuss. Am 5. Mai finden in den Kantonen Thurgau, Solothurn, Freiburg und Zug die Kantonalen Schwingfeste statt. In Cham steigen unter anderem König Joel Wicki und Pirmin Reichmuth in die Zwilchhosen. Adrian Walther und Armon Orlik greifen etwas später ins Geschehen ein.

Wie präsentieren sich die Schwinger vor der heissen Phase? blue Sport nimmt Spitzenschwinger und drei verheissungsvolle Talente unter die Lupe. Der grosse Form-Check in der Übersicht:

Samuel Giger (26)

Giger startet fulminant in die Freiluftsaison. Beim Thurgauer Frühjahrsschwinget schnappt er sich mit sechs Gewonnenen den Festsieg. Dort drückt der 26-Jährige unter anderem Schwägalp-Sieger Mario Schneider und Shootingstar Werner Schlegel ins Sägemehl.

Und eben dieser Schlegel steht Giger wenige Tage später wieder gegenüber. Diesen Kampf muss der Unspunnensieger vorzeitig beenden. Er zieht sich eine Schulterverletzung zu. Die Folge: Giger muss wochenlang pausieren und verpasst den Start in die Kranzfestsaison. Er hoffe, dass er Ende Mai wieder im Sägemehl-Ring stehen kann.

Fabian Staudenmann (24)

Ob sich das Schwitzen auf Gran Canaria gelohnt hat? Fabian Staudenmann bestreitet im April ein Trainingslager auf der Kanarischen Insel, macht Sprints und Kraftübungen im Sand. Im Sägemehl dreht er wenige Tage später seine Gegner wieder auf den Rücken. In der Statistik von 2024 stehen drei Festsiege – zwei Hallenschwinget und ein Freiluftschwinget.

Am 12. Mai steht Staudenmann beim Mittelländischen Schwingfest in Riggisberg im Sägemehlring und greift dort nach dem ersten Kranzfestsieg der Saison.

Joel Wicki (27)

Joel Wicki bereitet sich auf Teneriffa auf die Saison vor. Der Schwingerkönig spricht von «einem der Highlights» der Vorbereitungen. Am 13. April greift Wicki wieder ins Geschehen auf dem Platz ein – und das mit Erfolg. Fünf Siege und ein Gestellter bedeuten den Triumph beim Surentaler Frühjahrsschwinget. Auch beim Seetaler Schwinget geht Wicki als Sieger vom Platz. Für den Innerschweizer sind es die ersten Ernstkämpfe seit Monaten. Im vergangenen Juli verletzte er sich beim Brünig-Schwinget und verpasste unter anderem das Unspunnen.

Der Startschuss in die Kranzfestsaison startet am 5. Mai in Cham beim Zuger Kantonalen.

Joel Wicki ist nach seiner Verletzung beim Brünig Schwinget 2023 wieder zurück. KEYSTONE

Pirmin Reichmuth (28)

Die Ranglisten 2024 zeigen bei Pirmin Reichmuth bislang nur Einsen. Während er sich beim Hallenschwinget in Sarnen den Sieg mit Mike Müllestein teilen muss, ist er beim Moutathaler-Schwinget und beim Frühjahrsschwinget in Oberarth einsame Spitze. Reichmuth spricht nach seinem ersten von drei Festsiegen von einem «tollen Auftakt in die Saison, der viel Motivation gibt.»

Am 5. Mai steht für Reichmuth das Zuger Kantonale auf dem Programm, wo auch Schwingerkönig Joel Wicki eingreifen wird.

Werner Schlegel (21)

Zwei Festsiege aus drei Schwingfesten gehen Werner Schlegel zu Buche. Einer davon ist der Triumph in der Halle beim Berchtold-Schwinget. Der Toggenburger zeigt sich über seinen Saisonstart «sehr zufrieden». Die Kranzfestsaison startet für Schlegel am 5. Mai beim Thurgauer Kantonalen. Nach dem Ausfall von Samuel Giger, gehört Schlegel zu den ganz heissen Anwärtern auf den Sieg.

Startete das neue Jahr direkt mit einem Festsieg: Werner Schlegel siegt am Berchtold-Schwinget. KEYSTONE

Matthias Aeschbacher (32)

Im Kalenderjahr 2024 hat Matthias Aeschbacher bereits vier Schwingfeste bestritten. Drei davon in der Halle, eines draussen. Nach seinem zweiten Saisonwettkampf hält Aeschbacher fest: «Noch läuft nicht alles ganz wunschgemäss». Knapp eine Woche darauf feiert er beim Hallenschwinget in Thörigen seinen ersten und bisher einzigen Festsieg.

Beim Moutathaler-Schwinget klassiert sich Aeschbacher nach zwei Gestellten auf Rang 3b. Sein Fazit: In erster Linie geht es ihm darum, sich beim Schwingen wohlzufühlen und so die «optimale Basis» für die Saisonhöhepunkte zu legen. Er habe noch «ein bisschen Luft nach oben».

Das erste Kranzfest steht für Aeschbacher am 5. Mai auf dem Programm. Er steigt beim Freiburger Kantonalen in die Zwilchhosen.

Adrian Walther (23)

Wie Fabian Staudenmann schwitzt auch Adrian Walther im kanarischen Sand auf Gran Canaria. Der Schlussgangteilnehmer beim Unspunnen 2023 wartet noch auf seinen ersten Festsieg. Drei Wettkämpfe hat Walther bestritten, deren Festsiege sich zweimal Staudenmann und einmal Samuel Giger sicherten.

Die Kranzfestsaison startet für Walther am 12. Mai beim Mittelländischen Schwingfest. Die grosse Frage: Schnappt er dann den ersten Festsieg der Saison oder steht ihm Spitzenschwinger Staudenmann wieder vor der Sonne?

Armon Orlik (28)

Armon Orlik läuft heiss. Der Bündner bestreitet zur Saison-Vorbereitung vier Schwingfeste und wird bei allen nach dem Schlussgang von seinen Kollegen geschultert. Nach seinem vierten Festsieg beim Bündner Frühjahrsschwinget vor einer Woche plant Orlik «eine kleine Pause mit Trainingslager» ein. Am 20. Mai startet für ihn die Kranzfestsaison beim Glarner-Bündner.

Jonas Odermatt (19)

Jonas Odermatt gehört zu den jungen Wilden. Mit seinen 19 Jahren hat der Baselbieter bereits sieben Kränze gewonnen. Beim Frühjahrsschwinget in Grenchen sichert er sich seinen ersten Regionalfestsieg seiner noch jungen Laufbahn. In Sissach steht Odermatt im Schlussgang, verliert dort gegen Lars Voggensperger.

Sein Ziel für diese Saison: «Möglichst viele Kränze gewinnen und vor allem dabei verletzungsfrei zu bleiben. Dabei möchte ich auch gegen die stärksten Gegner Vollgas geben», verrät er beim «Schlussgang».

Michael Moser (18)

Was ist von Michael Moser in dieser Saison zu erwarten? Der 18-jährige Berner wurde im März als «Aufsteiger vom Jahr 2023» ausgezeichnet. Der Start in die Saison darf sich sehen lassen. Rang 3 beim Hallenschwinget in Oberdiessbach – nach einer Niederlage im Schlussgang gegen Fabian Staudenmann –, Rang 3d beim Frühjahrsschwinget in Zäziwil und Rang 4b beim Seetaler Schwinget in Hochdorf.

Michael Moser auf dem Brünig gegen Joel Wicki – der Gang endete gestellt. Danach musste Wicki wegen einer Schulterverletzung den Wettkampf vorzeitig beenden. KEYSTONE

Fabio Hiltbrunner (18)

Seinen ersten Festsieg hat er im Rahmen der Vorbereitungen auf die Kranzfestsaison eingetütet: Fabio Hiltbrunner. Der 18-jährige Berner siegt Ende März beim Abendschwinget Langenthal. Er legt mit Michael Ledermann und Patrick Räbmatter zwei Eidgenossen auf den Rücken. Auch Remo Käser findet kein Rezept gegen den Landwirt (in Ausbildung). Am vergangenen Wochenende erschwingt sich Hiltbrunner gegen Pirmin Reichmuth einen Gestellten.