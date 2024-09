Mit Thomas Badat schreitet ein Auslandschweizer in den Sägemehlring. Badat lebt im kanadischen Quebec und will es in Appenzell mit Giger und Co. aufnehmen. Ein Blick in seine Statistiken zeigt jedoch, dass der 27-jährige Landwirt, der mit leicht englischem Akzent einwandfrei Schweizerdeutsch spricht, wohl kaum zur Gefahr für die ganz Bösen wird.

Badat war beim Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln vor zwei Jahren am Start. Am zweiten Wettkampftag war er nur noch Zuschauer. Nach vier verlorenen Gängen aus vier Kämpfen war für ihn bereits nach dem ersten Tag Schluss. Auch in Zug 2019 war sein Abenteuer beim Eidgenössischen nur vier Gänge lang. Immerhin: Im dritten Gang gelang ihm ein Sieg mit Plattwurf.