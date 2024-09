Ex-Boxer Stefan Angehrn testet seinen Punch gegen eine Melone 13.09.2024

Am Samstag finden die «Championship Boxing» statt. Mit dabei ist Stefan Angehrn als Experte. Dabei könnte die Box-Legende noch mitboxen, wie er zeigt. Hier kannst du noch Tickets für das Spektakel in Bern gewinnen.

Michael Wegmann (Text) und Ronja Zeller (Video) Michael Wegmann

Einmal wöchentlich sei er noch am Box-Sack, sagt Stefan Angehrn zu blue Sport, mehr nicht. Dabei sieht die 59-jährige Schweizer Box-Legende aus, als würde er noch immer täglich trainieren.

Eigentlich wollten wir mit der Schweizer Box-Legende, die vor fast 30 Jahren zweimal gegen Ralf Rocchigiani um den WM-Titel kämpfte und jeweils nur knapp verlor, über den Gross-Event am Samstagabend in Bern reden. Die «Championship Boxing», die grösste Boxveranstaltung der Schweiz, wo Angehrn als Experte auftritt und mit Angelo Peña eine grosse Schweizer Box-Hoffnung im Ring steht.

«Wetten, dass Sie es nicht schaffen..?»

Erst einmal interessiert uns, wie viel Punch Angehrn selbst noch in den Armen hat. «Ich bin bei etwa bei 70 bis 80 Prozent von damals», sagt der Ostschweizer. Was heisst das? Um dies herauszufinden, schlägt blue Sport einen kleinen Showdown vor: «Wetten, dass Sie es nicht schaffen, eine Wassermelone mit einem Faustschlag zu zertrümmern…?»

Und weil Angehrn auch im Geist junggeblieben ist, lässt er sich ohne zu Zögern auf die Wette ein. «Mit Handschuhen wird es nicht klappen», sagt der Ex-Boxer und nimmt sich vor, hart und schnell zu schlagen.

Er nimmt kurz Mass und haut drauf. Die Melone zerspringt in zig Teile. Angehrn lacht herzhaft. T-Shirt und Arm voller Fruchtfleisch. «Angehrn gewinnt gegen die Wassermelone durch K.o. Das wäre eine echt beeindruckende Schlagzeile», sagt er und wischt sich die Hände sauber.

Angehrn: «Peña ist ein Riesen-Talent»

Haut Peña am Samstagabend gegen den Japaner Hiroki Hanabusa so fokussiert zu, wie Angehrn auf die Melone, dürfte seine Serie weitergehen. In all seinen neun Profikämpfen blieb er bisher ungeschlagen. Angehrn zumindest hält grosse Stücke auf ihn. «Angelo Peña ist unbestritten ein Riesen-Box-Talent. Er ist seit Jahren der erste Schweizer, der das Potenzial hat, ganz grosse Kämpfe zu bestreiten.»

Wer sich das Spektakel am Samstagabend live ansehen will, blue Sport verlost noch gratis zwei Tickets (siehe unten). Die Hauptkämpfe gibts auch ab 21.00 Uhr im Free-TV auf blue Zoom zu sehen.

Championship Boxing

Die grösste Box-Veranstaltung der Schweiz seit Jahren «Championship Boxing» morgen Samstag in Bern-Gümligen ist seit langem die grösste Box-Veranstaltung in der Schweiz.

Im Mittelpunkt steht der in neun Profikämpfen ungeschlagene Lokalmatador Angelo Peña. Der Superfedergewichtler mit karibischen Wurzeln kämpft gegen den Japaner Hiroki Hanabusa um den «Intercontinental Titel der World Boxing Organization» (WBO).

Gewinnt der in Ostermundigen aufgewachsene Peña auch am späten Samstagabend, winkt ihm ein Kampf um den WM-Titel der WBO, einem der fünf bedeutenden Weltverbände.

Unmittelbar vor Angelo Peña ist Christopher Mouafo im Einsatz. Der Bieler boxt gegen Jonniel Laurente aus den Philippinen um den «WBO Global»-Titel im Leichtgewicht.

Alle Infos zum Box-Abend unter: https://www.swissproboxing.ch/

Die Hauptkämpfe sind ab 21.00 Uhr im Free-TV auf blue Zoom zu sehen, kommentiert von der deutschen «Box-Stimme» Tobias Drews und von der Schweizer Box-Legende Stefan Angehrn. Mehr anzeigen

