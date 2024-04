Anne Hathaway ist seit fünf Jahren nüchtern

Anne Hathaway hat seit mehr als fünf Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Bilder: Imago/APress International

Seit fünf Jahren trinkt sie keinen Alkohol mehr. Darüber spricht Hollywoodstar Anne Hathaway in einem Interview. Diese Entscheidung in ihrem Leben fühle sich wie ein Meilenstein für sie an.

paf Franziska Pahle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anne Hathaway spricht in einem Interview mit der «New York Times» über ihre Gesundheit und ihre Vierziger.

Seit fünf Jahren sei sie trocken, erzählt die 41-jährige Schauspielerin.

Ausserdem spricht sie darüber, wie es sich für sie anfühlt, in ihren Vierzigern zu sein. Mehr anzeigen

Dass sie das Interesse an Alkohol verloren hat, erzählte Anne Hathaway erstmals in der «Ellen DeGeneres Show». Sie hatte 2018 einen schlimmen Kater und entschied sich, nicht mehr zu trinken. Ausserdem wollte sie für ihren Sohn ganz im Moment da sein. Die Schauspielerin ist Mutter von zwei Kindern.

Seit mehr als fünf Jahren ist sie also trocken. Darüber spricht sie in einem ausführlichen Interview mit der «New York Times».

Das Thema kam auf, als Anne Hathaway gefragt wurde, wie es sich für sie anfühlt, in ihren Vierzigern zu sein – sie ist 41 Jahre alt –, und ob dies eine Art Meilenstein für sie sei.

Daraufhin antwortet der Hollywoodstar: «Es gibt so viele andere Dinge, die ich als Meilensteine bezeichne. Normalerweise spreche ich nicht darüber, aber ich bin seit mehr als fünf Jahren nüchtern.»

Anne Hathaway spricht über ihre Vierziger

Zu ihrem Alter sagt Anne Hathaway, dass es sich wie ein Geschenk anfühle, in den Vierzigern zu sein. Die Bezeichnung «Mittleres Alter» möge sie dagegen überhaupt nicht. «Es kann sein, dass ich heute noch von einem Auto überfahren werde. Wir wissen nicht, ob dies das mittlere Alter ist.»

«Tatsache ist, dass ich zögere, Dinge als ‹mittleres Alter› zu bezeichnen, einfach weil ich ein semantischer Verfechter sein kann und ich heute noch von einem Auto überfahren werden könnte. Wir wissen nicht, ob dies das mittlere Alter ist. Wir wissen gar nichts.»

Sie betont, man könne nicht als selbstverständlich ansehen, wie viel Leben einem noch bleibt. Als junge, chronisch gestresste Frau habe sie ihr Leben als selbstverständlich hingenommen. Doch das sei nicht der Fall. Daran versuche sich Hathaway stets zu erinnern, wenn sie der Stress einholt.

Und ohne Alkohol hat sie offensichtlich einen guten Weg für sich gefunden, ganz im Moment zu sein.

