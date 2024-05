Ex-Kinderstar Macaulay Culkin mit Hollywood-Stern geehrt

Los Angeles, 02.12.23: MACAULAY CULKIN MIT HOLLYWOOD-STERN GEEHRT Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin («Kevin – Allein zu Haus») ist in Hollywood mit einer Sternenplakette geehrt worden Der Schauspieler enthüllte am Freitag den 2765. Stern auf dem berühmten «Walk of Fame» Culkin posierte bei der Zeremonie mit seiner Partnerin, Schauspielerin Brenda Song und ihren gemeinsamen Söhnen EMOTIONALE DANKESREDE In einer emotionalen Dankesrede wandte sich Culkin an Song – «Ich liebe dich so sehr», sagte der Schauspieler «Kevin – Allein zu Haus» war 1990 ein grosser Erfolg und machte Culkin zum Kinderstar Nach seinem frühen Erfolg hatte der Kinderstar mit familiären Problemen zu kämpfen

02.12.2023