  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sohn im Verdacht «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und Frau tot in Haus aufgefunden

AP/Helene Laube

15.12.2025 - 06:14

Rob Reiner (r.) und seine Frau Michele Reiner. (Archivbild)
Rob Reiner (r.) und seine Frau Michele Reiner. (Archivbild)
Bild: IMAGO/MediaPunch

Der berühmte Hollywood-Regisseurs Rob Reiner und seine Frau Michele wurden am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Laut Medienberichten ist das Paar Opfer eines Tötungsdelikts geworden.

DPA, AP/Helene Laube

15.12.2025, 06:14

15.12.2025, 07:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der berühmte US-Regisseur und Schauspieler Rob Reiner und seine Frau Michele Reiner sind am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden.
  • Sie sind offenbar Opfer eines Tötungsdelikts geworden, wie mehrere US-Medien berichteten.
  • Das Unterhaltungsmagazin «People» berichtete unter Berufung auf mehrere Quellen, dass es der Sohn des Paares gewesen sei, der seine Eltern getötet habe.
Mehr anzeigen

Der berühmte Hollywood-Regisseur und -Schauspieler Rob Reiner und seine Ehefrau wurden am Sonntag tot im gemeinsamen Haus des Paares in Brentwood, einem wohlhabenden Stadtteil von Los Angeles, aufgefunden. Sie sind offenbar Opfer eines Tötungsdelikts geworden.

Die Feuerwehr teilte mit, sie sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) wegen eines medizinischen Notfalls alarmiert worden. Ermittler der Polizei bestätigten gegenüber US-Medien, dass Notfallkräfte Rob (78) und Michele Reiner (68) im Haus vorfanden; beide wiesen Stichverletzungen auf.

Die Tochter des Paares befand sich laut den Berichten am Tatort. Der Verdächtige – möglicherweise ihr Bruder Nick – hatte das Viertel verlassen, bevor die Polizei eintraf.

Sohn soll Eltern getötet haben

Das Unterhaltungsmagazin «People» berichtete unter Berufung auf mehrere Quellen, dass es tatsächlich der Sohn des Paares gewesen sei, der seine Eltern getötet habe.

Regie und Hauptrolle. Meg Ryan meldet sich aus der Versenkung

Regie und HauptrolleMeg Ryan meldet sich aus der Versenkung

In einem Interview mit «People» im Jahr 2016 sprach Nick Reiner über seinen jahrelangen Kampf gegen die Drogensucht. Er begann als Teenager Drogen zu konsumieren, mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken blieben erfolglos. Er war jahrelang obdachlos.

Vertreter des Los Angeles Police Department bestätigten gegenüber dem TV-Sender KTLA, dass Beamte am Sonntag gegen 16:20 Uhr am Tatort eintrafen; Angaben zur Art des Notrufs wurden jedoch nicht gemacht.

Die Raub- und Mordkommission der Polizei von Los Angeles ermittelt jetzt wegen Mordes.

Bekannt als Regisseur und Schauspieler

Rob Reiner gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Regisseuren Hollywoods. Zu seinen Werken zählen unter anderem Klassiker der 1980er und 1990er Jahre wie «This Is Spinal Tap», «A Few Good Men», «When Harry Met Sally» und «The Princess Bride».

Bekannt wurde er als Schauspieler in seiner Emmy-preisgekrönten Rolle als Schwiegersohn Michael «Meathead» Stivic in der Serie «All in the Family».

Mehr Videos aus dem Ressort

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.

09.10.2025

Meistgelesen

Angreifer von Sydney waren Vater und Sohn +++ Zahl der Toten steigt auf 15
«Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und Frau ermordet in Haus aufgefunden
Aktion «Guerra» – wie die Berner Polizei hunderte Velodiebstähle aufdeckte
Störung bei Basel +++ Erste Probleme mit neuem Fahrplan – Zürich–Bern fiel aus
Wie die Gold-Heldinnen ihren Trainer korrigierten

Mehr aus dem Ressort

«Tatort» im Check. Wie geht man mit dem Älterwerden um?

«Tatort» im CheckWie geht man mit dem Älterwerden um?

«Shopaholics»-Autorin Sophie Kinsella. Britische Star-Autorin hinterlässt fünf Kindern ein Millionen-Erbe

«Shopaholics»-Autorin Sophie KinsellaBritische Star-Autorin hinterlässt fünf Kindern ein Millionen-Erbe

«Ich glaube, viele schämen sich». DJ Tatana spricht bei «Lässer» über ihre Fehlgeburten

«Ich glaube, viele schämen sich»DJ Tatana spricht bei «Lässer» über ihre Fehlgeburten