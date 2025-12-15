Rob Reiner (r.) und seine Frau Michele Reiner. (Archivbild) Bild: IMAGO/MediaPunch

Der berühmte Hollywood-Regisseurs Rob Reiner und seine Frau Michele wurden am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Laut Medienberichten ist das Paar Opfer eines Tötungsdelikts geworden.

Sie sind offenbar Opfer eines Tötungsdelikts geworden, wie mehrere US-Medien berichteten.

Der berühmte Hollywood-Regisseur und -Schauspieler Rob Reiner und seine Ehefrau wurden am Sonntag tot im gemeinsamen Haus des Paares in Brentwood, einem wohlhabenden Stadtteil von Los Angeles, aufgefunden. Sie sind offenbar Opfer eines Tötungsdelikts geworden.

Die Feuerwehr teilte mit, sie sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) wegen eines medizinischen Notfalls alarmiert worden. Ermittler der Polizei bestätigten gegenüber US-Medien, dass Notfallkräfte Rob (78) und Michele Reiner (68) im Haus vorfanden; beide wiesen Stichverletzungen auf.

Die Tochter des Paares befand sich laut den Berichten am Tatort. Der Verdächtige – möglicherweise ihr Bruder Nick – hatte das Viertel verlassen, bevor die Polizei eintraf.

Sohn soll Eltern getötet haben

Das Unterhaltungsmagazin «People» berichtete unter Berufung auf mehrere Quellen, dass es tatsächlich der Sohn des Paares gewesen sei, der seine Eltern getötet habe.

In einem Interview mit «People» im Jahr 2016 sprach Nick Reiner über seinen jahrelangen Kampf gegen die Drogensucht. Er begann als Teenager Drogen zu konsumieren, mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken blieben erfolglos. Er war jahrelang obdachlos.

Vertreter des Los Angeles Police Department bestätigten gegenüber dem TV-Sender KTLA, dass Beamte am Sonntag gegen 16:20 Uhr am Tatort eintrafen; Angaben zur Art des Notrufs wurden jedoch nicht gemacht.

Robbery Homicide Division (RHD) responded to the residence, which has been identified as the home of Rob Reiner. At this time, no further details are available as this is an ongoing RHD investigation, into an apparent homicide. — LAPD PIO (@LAPDPIO) December 15, 2025

Die Raub- und Mordkommission der Polizei von Los Angeles ermittelt jetzt wegen Mordes.

Bekannt als Regisseur und Schauspieler

Rob Reiner gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Regisseuren Hollywoods. Zu seinen Werken zählen unter anderem Klassiker der 1980er und 1990er Jahre wie «This Is Spinal Tap», «A Few Good Men», «When Harry Met Sally» und «The Princess Bride».

Bekannt wurde er als Schauspieler in seiner Emmy-preisgekrönten Rolle als Schwiegersohn Michael «Meathead» Stivic in der Serie «All in the Family».

