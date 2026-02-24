Heidi Klums TV-Doku bleibt an der Oberfläche, aber Mutter Erna ist der wahre Star

«On Off the Catwalk»: Heidi Klum mit ihren Kindern Leni Klum (links); Henry und Heidi Klum. ProSieben

Die neue TV-Doku blickt auf ihren Aufstieg zum Weltstar – und auf die Schattenseiten des Ruhms. Doch so richtig nah kommt man dem Supermodel dabei nicht. Und eine entwickelt sich zum heimlichen Star der Serie: ihre 81-jährige Mutter Erna.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die neue ProSieben-Doku «On & Off the Catwalk» verspricht exklusive Einblicke in Heidi Klums Glamourleben, bleibt laut Kritik jedoch oberflächlich und wirkt über weite Strecken wie ein Werbeclip.

Neben Stationen ihres Aufstiegs vom Castingshow-Gewinn 1992 zur internationalen Karriere thematisiert die Serie auch frühere Kritik aus der Modebranche sowie aktuelle Debatten über Bodyshaming und Älterwerden.

Zum heimlichen Star der Doku wird aber Klums 81-jährige Mutter Erna. Mehr anzeigen

ProSieben kündigt «On & Off the Catwalk» gross an: Die neue Reality-Doku begleitet Heidi Klum sowie ihre Kinder Leni und Henry zwischen Los Angeles, Berlin und Venedig – vor, während und nach Fashion Weeks, Runway-Jobs und Shootings. Versprochen werden Glamour und exklusive Backstage-Einblicke ins schillernde Familienleben.

Doch wird «On & Off the Catwalk» den gross angekündigten Versprechen nach Glamour, exklusiven Einblicken und spürbarer Backstage-Spannung tatsächlich gerecht? Der Reality-Check zeigt klar: Nein.

Denn die erste Folge fühlt sich an wie ein endloser Werbeclip über Heidi Klum. Es zeigt nur ausgewählte Alltagsschnipsel. Es zeigt die 52-Jährige beim Fitting für glamouröse Anlässe wie die Bambi-Verleihung, das Filmfestival in Venedig oder die Pariser Fashionweek.

Aber es zeigt auch ihr Leben abseits des Fashionzirkusses, wenn sie zum Beispiel «Germany's Next Topmodel»-Jurykollegen Wolfgang Joop zu Hause bei seinem Partner besucht – zusammen mit ihrer Mutter Erna (81) und mit Torte und XXL-Rosenbouquet beladen. Dabei stand die Bekanntschaft zwischen Klum und Joop anfangs unter keinem guten Stern. Er war einer der Kritiker, die Klum bei ihrem Karrierestart kritisierte. Erst die Zusammenarbeit bei «GNTM» 2014 und 2015, der Klum-Show hat sie zu Freuden gemacht.

Denn der Designer hielt anfangs nicht viel von ihr. Er bezeichnete sie als durchschnittlich, zu grell, zu viel. Auch Karl Lagerfeld war kein Klum-Fan und äusserte sich mehrmals negativ über sie.

Bald nach Gottschalk-Sieg erste Jobs

Heidi Klum musste sich an die Spitze kämpfen, ihr Model-Dasein hart erkämpfen. In der Fashionbranche wurde sie lange belächelt. Ein Model, das 1992 in einer RTL-Show von Thomas Gottschalk entdeckt wird und die Castingshow gewinnt? Für viele ein Affront in der elitären Modewelt.

Sie setzte sich gegen mehr als 30'000 Mitbewerberinnen durch und gewann einen renommierten Modelvertrag. Der Triumph gilt als Geburtsstunde des späteren Topmodels.

Mutter Erna ist ihr Fels in der Brandung

Eine Person stand Heidi Klum schon immer zur Seite, bis heute: ihre inzwischen 81-jährige Mutter Erna.

Heidi Klum mit Mann Tom und ihrer Mutter Erna am Oktoberfest 2025 in München. IMAGO/Michel Kaers

Egal, welcher Anlass Heidi Klum bevorsteht, die resolute Erna ist immer an ihrer Seite. Sie ist Klums Kompass, ihr Schweizer Sackmesser für alle Fälle.

Ob Red Carpet an der Bambi-Gala oder Hausbesuch bei Wolfgang Joop – Erna bleibt völlig unbeeindruckt. Während andere nervös werden, dekoriert sie ganz entspannt noch die Tortenschachtel mit einer eigenen Zeichnung.

Und Klums Kinder Leni und Henry schwärmen ebenfalls von der deutschen Wunder-Oma. Sie erzählen auch lustige Anekdoten ihrer Tics. Denn egal wo sie hinkommt, Erna packt Essen in ihre Handtasche – vom Chicken Wing bis zu ungekochtem Food. Nichts ist vor ihr sicher.

Gleichzeitig sorgt die rüstige Rentnerin stets für Nachschub bei den Enkeln: Süssigkeiten hat sie nach eigenen Angaben immer taschenweise dabei.

Bei der TV-Doku zeigt sich auch, dass Heidi Klum oft mit ihrem Nachwuchs telefoniert und sich um Nähe kümmert. Zu sehr, findet Model-Tochter Leni: «Sie ist eine richtige Helikoptermutter», sagt die 21-Jährige im Interview mit den Dokumachern.

Heidi Klum wehrt sich gegen Bodyshaming und Ageism

Und auch Heidi Klum zeigt sich bodenständig, zumindest wenn es ums Essen geht. Ob Italien oder Frankreich, das Topmodel greift gerne zu. Von Pasta bis Kuchen mit Schlagrahm ist alles dabei.

Mit diesem Outfit trat Heidi Klum am Filmfestival Venedig 2025 auf. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Die 52-Jährige zeigte sich zuletzt mit etwas mehr Kurven. Nach ihrem Auftritt als Unterwäsche-Model in Venedig folgten darauf teils kritische und gehässige Reaktionen auf Social Media. So schrieben User: «Irgendwann wird es halt peinlich, Heidi ist keine 25 mehr. Es wäre an der Zeit, sich entsprechend anzuziehen», «Ist sie schwanger oder einfach nur dick?», «Mit Unterwäsche auf den roten Teppich… schlechter Geschmack».

Kommentare, die nicht an Klum abprallen, wie sie in der TV-Doku sagt: «Ich habe ein paar Kilo zugenommen», sagt sie. Das seien auch die Wechseljahre.

Doch die Mönchengladbacherin hat sich über die Jahre im Modelbusiness eine dicke Haut zugelegt. «Das Schöne am Älterwerden ist, dass es dir egal wird, was andere über dich sagen – auch wenn viele nicht nett sind.»

Am Ende bleibt der Eindruck einer Frau, die viel erlebt hat – und daran nicht zerbrochen ist. Sondern gelernt hat, dass es irgendwann nicht mehr zählt, was andere sagen.

