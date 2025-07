blue News zeigt dir die grössten Konzerte des Schweizer Festival-Sommers direkt auf deinem Screen: Von Montreux bis Gampel, von Hip-Hop bis Jazz – hier verpasst du keinen Festivalmoment.

blue News streamt im Festival-Sommer zahlreiche Konzerte live.

Sei live dabei, wenn nationale und internationale Stars am Montreux Jazz Festival, am Openair Frauenfeld, beim Moon&Stars in Locarno, auf dem Gurten und beim Paléo Festival für Furore sorgen.

Montreux Jazz Festival 4. bis 19. Juli 2025

4. Juli | ab 20.30 Uhr: Chaka Khan

Chaka Khan kehrt nach 14 Jahren nach Montreux zurück und ehrt Quincy Jones mit einem besonderen Konzert. Zum 50. Bühnenjubiläum feiert die Grammy-Ikone ihre grössten Hits – live auf blue Zoom.

5. Juli | ab 20.30 Uhr: Trueno

ueno startet mit unglaublichem Wortwitz auf den Strassen von Buenos Aires und wird zum Rap-Shootingstar Lateinamerikas. In Montreux bringt er Trap-Beats und Reggaetón-Vibes auf die Bühne – und live auf blue Zoom.

6. Juli | ab 20.30 Uhr: The Inspector Cluzo

Zwei französische Bio-Bauern mit Gitarre und Schlagzeug: «The Inspector Cluzo» bringen rohen Bluesrock und Funk von ihrer Farm direkt nach Montreux. Erlebe ihr Konzert live und exklusiv auf blue Zoom.

8. Juli | ab 21.00 Uhr: London Grammar

London Grammar verzaubern Montreux mit Artpop und Songs aus ihrem neuen Album The Greatest Love – sanft, schwebend, berührend. Und über allem schwebt Hannah Reids unverkennbare Stimme. Ein Konzert wie eine Sommernacht - live auf blue Zoom.

9. Juli | ab 22.30 Uhr: Raye

Vom TikTok-Star zur Ausnahmekünstlerin: Raye bringt ihren ganz eigenen Mix aus Soul, Pop und R’n’B ans Montreux Jazz Festival. Grosse Stimme, starke Songs, bewegende Texte – erlebe ihr gefeiertes Live-Set exklusiv auf blue Zoom.

14. Juli | ab 20.30 Uhr: Bloc Party

Bloc Party bringen den Sound der 2000er zurück nach Montreux – roh, energetisch und voller Nostalgie. Am 14. Juli 2025 feiern sie 20 Jahre ihres Debütalbums «Silent Alarm». blue Zoom überträgt das Jubiläumskonzert live.

16. Juli | ab 20.45 Uhr: The Kenny Wayne Sheperd Band

– mit Special Guest Bobby Rush.

Zwei Bluesgrössen, vereint in einem Herzensprojekt: Gitarrenstar Kenny Wayne Shepherd und der 91-jährige Grammy-Gewinner Bobby Rush bringen Blues, Soul und Rock auf die Bühne – mit ihrem Album «Young Fashioned Ways», live aus Montreux auf blue Zoom.

16. Juli | ab 23.30 Uhr: Joe Bonamassa

Virtuos, kraftvoll, mitreissend: Joe Bonamassa gilt als einer der besten Blues-Gitarristen unserer Zeit. blue Zoom überträgt sein Konzert live.

19. Juli | ab 22.00 Uhr: Alanis Morissette

Alanis Morissette feiert 30 Jahre «Jagged Little Pill» – eines der einflussreichsten Alben aller Zeiten. Nach 13 Jahren kehrt die Grammy-Ikone nach Montreux zurück – für einen emotionalen Abend voller Power, Nostalgie und Rock-Energie.

Moon&Stars 10. bis 20. Juli 2025

13. Juli | 19.30 Uhr: Kamrad

Kamrad bringt seinen internationalen Pop-Sound aus Deutschland auf die Piazza Grande. Mit Hits wie «I Believe» trifft er den Nerv einer neuen Generation – live und exklusiv auf blue Zoom.

13. Juli | 20.30 Uhr: Álvaro Soler

Sommer, Sonne, Soler: Alvaro Soler bringt mediterranes Lebensgefühl auf die Piazza Grande in Locarno. Bei Moon & Stars spielt er seine grössten Hits. Erlebe den Gute-Laune-Sound des Spaniers live auf blue Zoom.

13. Juli | 21.55 Uhr: Samu Haber

Als Frontmann der Band Sunrise Avenue hat Samu Haber Millionen Musikfans weltweit begeistert. Jetzt kehrt der finnische Musiker mit seinem ersten englischsprachigen Soloalbum zurück und verzaubert die Piazza Grande in Locarno. Das ganze Konzert live und exklusiv auf blue Zoom.

17. Juli | 20.30 Uhr: Rea Garvey

Mit «Supergirl» schrieb er Musikgeschichte, seit 2011 begeistert er solo: Rea Garvey bringt beim Moon & Stars in Locarno Songs aus über 20 Jahren auf die Bühne. blue Zoom zeigt das emotionale Konzert live und exklusiv.

16. Juli | ab 22.00 Uhr: Amy Macdonald

Rau wie der Norden, warm wie eine Sommernacht. Wenn Amy Macdonald auf der Piazza Grande singt, fühlt sich alles leichter an. Schottischer Folkpop trifft Herz – ehrlich, kraftvoll, nah. Und plötzlich ist «This Is the Life» mehr als nur ein Song.

Paléo Festival 22. bis 27. Juli 2025

22. Juli | ab 21.00 Uhr: Saïan Supa Celebration

Die Legende lebt! Die Saïan-Family feiert die Saïan Supa Crew mit explosivem Oldschool-Hip-Hop. Erlebe dieses einmalige Konzert live vom Paléo Festival, exklusiv auf blue Zoom.

26. Juli | ab 20.00 Uhr: Danakil

Danakil sorgt für den ultimativen Festival-Vibe! Erlebe Reggae mit fetten Bläsern, starken Messages und absoluter Feel-Good-Stimmung. Ein echtes Paléo-Highlight – live und exklusiv auf blue Zoom.

26. Juli | ab 21.15 Uhr: Last Train

Last Train rockt das Paléo Festival 2025! Erlebe die französischen Rocker mit ihrer energiegeladenen Show und ihrem mitreissenden Sound. Ein Konzert, das man nicht verpassen sollte – live und exklusiv auf blue Zoom.

27. Juli | ab 20.30 Uhr: Sinfonia Valais

Sinfonia Valais bringt eine besondere klassiche Note ans Paléo Festival. Ein Konzert zum Innehalten – live und exklusiv auf blue Zoom.

27. Juli | ab 21.30 Uhr: Nemo

Nemo lässt den ESC hinter sich und zeigt, was wirklich in ihm steckt: Mit Oper, Rap und queerer Power bringt der Ausnahmekünstler aus Biel die Bühne am Paléo Festival zum Beben. Ein Konzert, das unter die Haut geht – live und exklusiv auf blue Zoom.

Openair Gampel 14. bis 17. August 2025

17. August | Uhrzeit folgt: 01099

Das Dresdner Rap-Kollektiv 01099 kombinier coole Beats mit authentischen Texten. Mit Songs wie «Frisch» mischen sie die Rap-Szene auf. Ihr Konzert ganz ohne Klischees, aber mit viel Charme live und exklusiv auf blue Zoom.

