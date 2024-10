Samu Haber im Interview: «DJ BoBo ist ein cooler Typ» Sunrise Avenue ist Geschichte, Samu Haber gibt es nur noch im Alleingang. Mit seinem Solo-Album «Me Free My Way» war er gerade auf Clubtour. blue News erzählt er, welchen Song von DJ BoBo er am liebsten hat. 24.10.2024

Sunrise Avenue ist Geschichte, Samu Haber gibt es nur noch im Alleingang. Mit seinem Soloalbum «Me Free My Way» war er gerade auf Clubtour. blue News erzählt er, welchen Song von DJ BoBo er am liebsten hat.

V. Büchel, S. Süess Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Samu Haber beendete seine aktuelle Clubtour mit einem Auftritt im Volkshaus in Zürich.

Der sympathische Finne war unterwegs mit «Me Free My Way», seinem ersten Soloalbum in Englisch.

Songs von Sunrise Avenue spielt der Sänger auf der Bühne nicht mehr.

Für seine Rolle als Coach bei «The Voice of Germany» will er unbedingt die Aussprache des deutschen Worts «tatsächlich» lernen. Mehr anzeigen

«Ich bin gerade wirklich sehr glücklich da, wo ich bin», sagt Samu Haber (48) im Interview. blue News hat den sympathischen Finnen vor seinem Auftritt in Zürich am 22. Oktober getroffen.

Seine Show im Volkshaus markierte das Ende seiner aktuellen Clubtour. Mit im Gepäck: «Me Free My Way», sein erstes Soloalbum auf Englisch. All seine Konzerte sind ausverkauft.

Obwohl es schon eine ganze Weile her ist, seit er zusammen mit seinen ehemaligen Bandkollegen unter dem Namen Sunrise Avenue die Bühne rockte, lieben die Fans des Sängers die Songs der finnischen Erfolgsgruppe noch immer.

Ob er sie auch nach dem Aus von Sunrise Avenue weiterhin auf der Bühne performt? Für Samu ist klar: «Nein. Ich werde keine Songs von Sunrise Avenue, Rea Garvey, DJ BoBo, Modern Talking oder Bon Jovi singen.» Bei DJ BoBo hält er kurz inne, denn er sei ein «cooler Typ». Müsste Samu einen Song des Schweizer Sängers auf die Setlist setzen, dann wäre es «Vampires Are Alive».

Samu Haber: «Sauna ist Magie»

Auf der Setlist von Samu stehen zurzeit aber seine neuen Songs. «Gimme Your Hand» ist einer davon, der dank eines Saunabesuchs Form angenommen hat.

Wie der 48-Jährige erzählt, habe er dort einen Musikproduzenten getroffen, der schon immer mit ihm zusammenarbeiten wollte. Samu ist sich sicher: «Sauna ist Magie.»

Aktuell sitzt Samu Haber auch wieder in der Jury von «The Voice of Germany», wo er mit seinen Talenten um den Sieg kämpft. Mitstreiterin um einen Platz im Finale ist Yvonne Catterfeld (44).

Um sich auf die Show vorzubereiten, feilte Samu vor Sendebeginn an seinen Deutschkenntnissen mit Coach Dirk. Was dieser ihm aber nicht auszutreiben schafft: Der Finne flucht zwischendurch gern mal. Das Wort «tatsächlich» wolle er sich aber besonders gut einprägen, weil es Yvonne Catterfeld so häufig benutze.

