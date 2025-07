Gefällt es offensichtlich in Genf: Justin Bieber. TikTok/Justin Bieber

Justin Bieber ist derzeit in der Schweiz. Sein Fazit ist durchaus positiv: «Es ist so schön hier», sagt der Popstar in einem Video.

Redaktion blue News Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Popstar Justin Bieber weilt derzeit in der Schweiz.

Auf TikTok teilt der Popstar ein Video aus Genf.

Der Grund für den Aufenthalt ist unklar. Mehr anzeigen

«Das ist verrückt. Wahnsinn. Es ist so schön», sagt Justin Bieber, während er über eine Brücke in Genf fährt. Der Popstar hat davon ein Video auf TikTok veröffentlicht. Ob er mit einem E-Trotti oder mit einem Velo unterwegs ist, ist in den Aufnahmen nicht eindeutig zu erkennen.

Wieso der 31-Jährige in der Schweiz weilt, ist unbekannt. Ein angekündigtes Konzert findet auf alle Fälle nicht statt. Noch vor kurzem verbrachte er mit Ehefrau Hailey Bieber ein paar Tage Ferien auf Mallorca.

Zuletzt versetzte Bieber seine Fans in Sorge, als er im Juni auf Instagram innerhalb weniger Stunden zahlreiche Postings zu seinem Seelenleben geteilt hat. Darin bekennt er sich zu Aggressionsproblemen und erlebten Traumata.

Leute sagten ihm ständig, er solle Heilung suchen, schrieb er an einer Stelle. Das hätte er längst versucht, wenn dies möglich wäre. Die Ratschläge anderer machten ihn nur noch wütender. «Ich weiss, dass ich kaputt bin. Ich weiss, dass ich Wut-Probleme habe.»

Der Ausflug in die Schweiz scheint ihm auf alle Fälle gutzutun.

