Texas-Sängerin Sharleen Spiteri im Interview Sie gehört seit fast vierzig Jahren zu den bekanntesten Sängerinnen Grossbritanniens. Im Interview mit blue News spricht die Texas-Frontfrau Sharleen Spiteri über Lampenfieber, Fondue und ihren Lieblingsort Adelboden. 23.07.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Texas tritt erstmals beim Paléo Festival in Nyon auf.

Mit blue News spricht die Frontfrau der Erfolgsband Sharleen Spiteri über ihre enge Verbindung zur Schweiz.

Sharleen Spiteri, Frontfrau der schottischen Pop-Rock-Band Texas, zeigt sich kurz vor dem Auftritt am Paléo Festival in Nyon tiefenentspannt.

«Manche finden es arrogant, aber ich bin nie nervös», sagt sie im Gespräch mit blue News. Eine Ausnahme habe es gegeben: ihren allerersten Gig. Damals sei sie ziemlich verängstigt gewesen – mit fest umklammerter Gitarre als Schutzschild zwischen sich und dem Publikum.

Heute, fast vierzig Jahre nach ihrem Debüt, geniesst sie das Rampenlicht.

Beziehung zur Schweiz

Die Mischung aus Pop, Soul und Rock funktioniert nach wie vor – und hat Texas international erfolgreich gemacht. Den Anfang machte 1989 der Hit «I Don’t Want A Lover», 1997 folgte mit «Say What You Want» der bis heute meistgespielte Song der Band. Der Track war zugleich das Aushängeschild des vierten Albums «White on Blonde», das von Kritikern gefeiert wurde.

Im Interview erzählt Spiteri weiter von ihrer engen Beziehung zur Schweiz. Ihr Ehemann betreibt ein Restaurant in Adelboden, wo sie viel Zeit verbringt, wenn sie nicht auf Tour ist. «Ich liebe die Natur, das Wandern und Skifahren. Adelboden ist einfach wunderschön», schwärmt sie.

Auch kulinarisch hat sie sich der Schweiz angepasst – zumindest saisonal: Fondue gehört für die Musikerin zum Winter wie das Mikrofon zur Bühne. «Ich habe meine eigene Rezeptur – und ich liebe Käse, sehr sogar», sagt sie lachend.

Konzert verpasst?

