Sängerin Joya Marleen verliebt sich siebenmal pro Tag.

Muss Liebe schön sein: Die St. Galler Musikerin Joya Marleen verliebt sich gleich siebenmal pro Tag – nicht nur in Menschen, sondern auch in Essen oder das gute Wetter, wie sie in einem Interview verraten hat.

sda Vanessa Büchel

Nun hat die gebürtige St. Gallerin verraten, dass sie es «kitschig und romantisch» mag.

Die Sängerin verliebe sich laut eigenen Aussagen siebenmal pro Tag. Auch gutes Essen könne bei ihr für Schmetterlinge im Bauch sorgen. Mehr anzeigen

Die St. Gallerin Joya Marleen verliebt sich laut eigener Aussage siebenmal pro Tag. Natürlich nicht nur in Menschen. Auch gutes Essen oder schönes Wetter können bei ihr Schmetterlinge im Bauch auslösen.

«Ich mag es kitschig und romantisch», gesteht die Sängerin im Gespräch mit CH Media.

Sich immer wieder zu verlieben, heisst für die 21-Jährige eben auch, das Leben zu feiern und «das Magische in kleinen Alltagsdingen zu entdecken».

Ein Musikerinnen-Traum geht in Erfüllung

Ihre erste Europatour führt Joya nach Deutschland, Österreich, Holland und Ungarn. Im Januar kommt sie nach Brugg AG. Auch wenn das Touren intensiv ist und sie nur zu wenig Schlaf kommt: Joya Marleen lebt gerade ihren Musikerinnen-Traum. «Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, jemals etwas anderes zu machen», sagt die Popmusikerin begeistert.

Ihre Songs will sie am liebsten überall auf der Welt präsentieren. Diesem Ziel ist sie nun schon einen Schritt näher. «Mit der Tour versuche ich herauszufinden, wie meine Musik ausserhalb der Schweiz ankommt», so Marleen und fügt hinzu, dass das Feedback bislang positiv sei: «Es gab Leute, die uns beim ersten Konzert gesehen haben und uns dann nachgereist sind.»

Musiktalent liegt in Familie

Joya Marleen, die mit bürgerlichen Namen Joya Schedler, wuchs in einer musikalischen Familie auf. Ihr Vater Kuno Schedler spielt in einer Mundart-Country-Band, ihr älterer Bruder Maurus ist Gitarrist bei der Rockband Unlsh.

Zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand hatte sie im Alter von neun Jahren. Ihre Familie lebte damals für ein halbes Jahr in den USA. «Wenn wir mit dem Auto irgendwo hinfuhren, hatten mein Bruder und ich immer eine Kindergitarre dabei und gingen damit unseren Eltern auf die Nerven», sagt Joya Marleen zu CH Media.

Noch heute schreibt sie ihre Songs vorwiegend auf der Gitarre. Und zwar meistens am Sonntagmorgen. Das sei für sie der perfekte Tag, um Songs zu schreiben, weil sie sich dann in einer leicht nostalgischen Stimmung befinde.

