Samu Haber: «Ich weiss, die Schweiz hat Finnland rausgeworfen» Bevor Samu Haber die Piazza Grande rockt, spricht er mit blue News über starke Frauen auf dem Fussballplatz, Heimweh und warum Sport sein Musikerleben prägt. 13.07.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Samu Haber begeisterte beim Moon&Stars-Konzert in Locarno mit einem emotionalen Auftritt.

Im Interview mit blue News sprach er über seine Leidenschaft für Sport und seine Sicht auf Frauenfussball.

blue News berichtet noch bis zum 15. Juli live vom Festivalgeschehen in Locarno

Als Samu Haber am Sonntagabend zum Schluss seines Moon&Stars-Konzerts den Sunrise-Avenue-Hit «Hollywood Hills» anstimmt, kocht die Stimmung auf der Piazza Grande in Locarno endgültig über. Der finnische Musiker hat sich jüngst mit seinem ersten englischsprachigen Soloalbum in völlig neuer Stärke zurückgemeldet.

Vor seiner Show hat Haber einen Zwischenstopp bei blue News Host Bettina Bestgen eingelegt. Dabei erzählt er unter anderem, dass seiner Meinung nach die Frauen cooleren Fussball spielen als die Männer, warum Sport für sein Leben als Musiker so wichtig ist und wie er mit Heimweh umgeht.

Das Gespräch siehst und hörst du im Video. Und wer weiterhin über das Geschehen am Moon&Stars informiert bleiben will: blue News ist bis am 15. Juli vor Ort und berichtet direkt vom Geschehen aus Locarno.