Starfotograf Juri Reetz bei einem Shooting in Berlin. Bild: imago images/POP-EYE

In einer Wohnung in Berlin hat die Polizei die Leiche des Starfotografen Juri Reetz entdeckt. Laut der Staatsanwaltschaft wurde er erstochen – und zwar von seiner Ex-Partnerin. Promis trauern um Reetz.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Juri Reetz, ein bekannter deutscher Pressefotograf, wurde am Montag tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden, angeblich erstochen von seiner Ex-Partnerin.

Nachbarn riefen die Polizei wegen Schreien; die Ex-Partnerin wurde vor Ort festgenommen, aber mangels dringenden Tatverdachts freigelassen.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Freilassung aufgrund möglicher Notwehr erfolgte, die durch die bisherigen Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden kann. Mehr anzeigen

Juri Reetz fotografierte deutsche Promis wie Julian F. M Stoeckel oder Models wie Franziska Knuppe. Reetz war ein bekannter Pressefotograf in Deutschland.

Am letzten Montag wurde Reetz von der Polizei tot in einer Wohnung im Berliner Bezirk Spandau aufgefunden worden.

Er starb im Alter von 61 Jahren. Nach Berichten der «Bild»-Zeitung und der «Berliner Morgenpost» wurde Juri Reetz erstochen. Bei der mutmasslichen Täterin soll es sich um seine ehemalige Lebensgefährtin handeln.

Noch viele Fragen offen

Demnach hatten Nachbarn die Polizei gerufen, nachdem sie Schreie aus der Wohnung gehört hatten. Die Beamten seien vor Ort von der ehemaligen Geliebten empfangen worden, die sich widerstandslos habe festnehmen lassen.

In der Wohnung wurde dann der leblose Körper von Juri Reetz gefunden, der diverse Stich- und Schnittverletzungen aufwies. Die Frau ist inzwischen wieder auf freiem Fuss.

Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft sagte der «Bild»-Zeitung: «Die Beschuldigte wurde entlassen, weil nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen eine Notwehrsituation nicht ausgeschlossen werden kann und deshalb kein dringender Tatverdacht besteht.»

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Prominente Bekannte trauern

Schauspieler Francis Fulton Smith («Polizeiruf 110») ist entsetzt, er schreibt auf Social Media: «Ich bin auch komplett schockiert. Egal, was passiert ist und wessen Schuld es war. Niemand hat es verdient, so zu gehen … Mögen die Seelen aller Beteiligten Frieden finden … R.I.P. Juri. Mein herzliches Beileid an Deine Familie und die Kinder.»

Prinzessin Maja von Hohenzollern schreibt auf Instagram: «Ich bin fassungslos, schockiert und traurig. Unfassbar, dass so etwas passiert. R.I.P. Juri!»

