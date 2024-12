Gewinnerin Venance: «Scheisse ... wieso nahm ich die Rosen an?»

Gewinnerin Venance: «Scheisse ... wieso habe ich diese Rose angenommen» Der Bachelor Dennis Marbacher hat seine letzte Rose vergeben. Beim Traumpaar hat es sich aber ausgeträumt, sie haben sich kurz nach der Show wieder getrennt. Sie erklären uns, was das Problem war und wie es nun weiter geht. 17.12.2024

Bachelor Dennis Marbacher hat seine letzte Rose vergeben. Beim Traumpaar hat es sich aber ausgeträumt, sie haben sich kurz nach der Show wieder getrennt: Was das Problem war und wie es nun weitergeht.

Von Elias Jäggi, Chiara Meyer, Yannik Tschan Yannik Tschan

Bachelor Dennis Marbacher hat nach langen Überlegungen und vielen Dates seine Liebe gefunden. Die letzte Rose ging an Venance Gwladys aus dem Kanton Wallis. Anfangs hat sie sich auch sehr darüber gefreut, doch die Liebe war nur von kurzer Dauer.

Zurück in der Schweiz sei dann die harte Realität eingetroffen. Da sie während den Dreharbeiten gar nicht so viel Zeit miteinander verbringen konnten, startete die Kennenlern-Phase erst zu Hause. Das sei sehr schwierig gewesen, erzählt uns Venance, da sie nicht in die Öffentlichkeit durften und alles im Geheimen machen mussten. Die Meinungsverschiedenheiten seien dann zu stark gewesen und sie haben sich getrennt.

Küsste Dennis zu viele Kandidatinnen?

Grund zur Diskussion gab auch das Verhalten von Dennis während den Dreharbeiten. Während er es als selbstverständlich sieht, dass er sich den Kandidatinnen nähert und sie auch küsst, störte das Venance. Sie habe während der Zeit beim Dreh in Thailand auch nicht immer mitbekommen, was er so getrieben habe.

Venance hat genug vom Daten

Obwohl sie nun wieder beide Single sind, sei das Daten jetzt etwas in den Hintergrund gerückt. Venance möchte sich mehr auf ihr Kind und ihre Gesundheit konzentrieren. Ausserdem habe sie gelernt, dass solche Datingshows für sie nicht der richtige Weg seien.

Ob sie die Teilnahme bereuen?

Dennis hat schon in der Sendung gesagt, dass er nichts im Leben bereuen will und dies auch nicht tut. Bei Venance hingegen kamen im Nachhinein Zweifel auf. Sie fragte sich in der letzten Zeit schon manchmal: Scheisse, warum habe ich die Rosen angenommen? Trotzdem habe sie die Zeit mit Dennis genossen und werde sie im Herzen behalten.