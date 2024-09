Paris Fashion Week: Heidi Klum zurück auf dem Laufsteg – und sie stolpert Heidi Klum kehrt für «Le Défilé» von L’Oréal auf den Laufsteg zurück. Nebst vielen anderen Stars schwebt auch Model-Mama an der Paris Fashion Week über den Catwalk – und stolpert prompt. 25.09.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Pariser Fashion Week wird wie gewöhnlich mit einem Catwalk und einem grossen Staraufgebot eröffnet.

Doch dieses Mal ist es nicht ein Modelabel, sondern die Beauty-Firma L'Oréal.

Model-Mama Heidi Klum (51) kehrt dafür auf den Laufsteg zurück und stolpert – das Video sorgt in den Social-Media-Kanälen für Diskussionen. Mehr anzeigen

Die Pariser Fashion Week ist eröffnet. Wie gewöhnlich wird mit einem Catwalk und einem grossen Staraufgebot die Pariser Fashion Week eröffnet. Doch anders als sonst steckt hinter der Modeschau statt eines Modelabels die Beauty-Firma L'Oréal.

Bilder und Videos gehen auf den Social-Media-Kanälen viral. Ganz klar, wenn grosse Namen wie Kendall Jenner und Cara Delevingne dabei sind. Aber auch Heidi Klum, in einem schwarzen Latexkleid, die ihrem Ehemann Tom Kaulitz vom Laufsteg aus eine Rose zuwirft.

Für «Le Défilé», wie L'Oréal die Veranstaltung nennt, kehrt Model-Mama Heidi Klum wieder auf den Laufsteg zurück. Doch ganz glattlief es für das 51-jährige Model nicht. Kurz nachdem Klum losgelaufen war, verfing sich ihr Schuh im Latexkleid.

Wir erinnern uns an viele Staffeln «Germany’s Next Topmodel», wo Heidi ihren Models das Laufen auf dem Laufsteg beibringt. Sie betont jedes Mal, dass ein Stolpern oder Hinfallen jedem passieren kann, doch im Gesicht dürfe man es nicht sehen. Klum beweist nun, was sie damit meint.

Sie stolpert, lächelt und läuft weiter als wäre nichts gewesen.

Auf Social Media wurde das Video bereits über sechs Millionen Mal angesehen und sorgt für Gesprächsstoff. Die User*innen sind sich nicht einig: «Wenn das eine Kandidatin bei GNTM passiert wäre, wäre es ein riesengrosses Ding gewesen» schreibt eine Userin. Andere wiederum sind positiver: «Eine Heidi Klum darf das» oder «Hatet so viel ihr wollt, für 60 sieht sie top aus». Okay, Klum ist 51, aber das lassen wir mal so stehen.

Wieso veranstaltet L'Oréal eine Modeschau?

Nicht nur Models, sondern auch Schauspielerinnen wie Eva Longoria, Jane Fonda oder Iris Berben, die eigentlich sonst eher auf dem roten Teppich zu sehen sind, liefen über den Laufsteg.

Zum siebten Mal schon veranstaltete der Kosmetik-Riese L'Oréal am Montagabend in Paris das, was sie «Le Défilé» nennen. 4000 Menschen schauten vor Ort auf dem Place de l'Opéra zu.

Obwohl L'Oréal auch sonst an der Fashion Week vertreten ist, um Models zu schminken, war der Anlass ein Gegenpol zum Normalbetrieb. Die Zuschauenden waren weder Branchen-Insider noch Prominente, die Models so körperlich divers wie sonst nirgends.

Auch die Kleider unterscheiden sich von den gewöhnlichen Fashionshows: eine Mischung aus verschiedenen Labels und Kollektionen. «Demokratisierung», nennt es die Marketing-Abteilung von L'Oréal. Und: ein «ikonisches Spektakel», das «Weiblichkeit und Feminismus» zelebriere.

