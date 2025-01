Heidi Klum fällt mit Golden-Globes-Kleid durch

Heidi Klum an den Golden Globes Heidi Klum trug an den Golden Globes 2025 ein knallgrünes Abendkleid aus Chiffon-Stoff. Bild: KEYSTONE/Jordan Strauss/Invision/AP An der Seite des Models: ihr Ehemann Tom Kaulitz (35). Das Tokio-Hotel-Mitglied erschien im klassischen dunklen Anzug. Bild: KEYSTONE/Jordan Strauss/Invision/AP Das Cut-out-Kleid vom Label Maria Lucia Hohan stösst nicht bei allen auf Zustimmung. So findet «Daily Mail» es sei «so 2000er». Bild: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Heidi Klum an den Golden Globes Heidi Klum trug an den Golden Globes 2025 ein knallgrünes Abendkleid aus Chiffon-Stoff. Bild: KEYSTONE/Jordan Strauss/Invision/AP An der Seite des Models: ihr Ehemann Tom Kaulitz (35). Das Tokio-Hotel-Mitglied erschien im klassischen dunklen Anzug. Bild: KEYSTONE/Jordan Strauss/Invision/AP Das Cut-out-Kleid vom Label Maria Lucia Hohan stösst nicht bei allen auf Zustimmung. So findet «Daily Mail» es sei «so 2000er». Bild: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Wenn in Hollywood die Golden Globe Awards verliehen werden, interessiert nicht nur, wer gewinnt, sondern auch, welche Kleider die Stars tragen. Heidi Klums Look spaltet in diesem Jahr die Gemüter.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Hollywood fanden die Golden Globe Awards statt. Die Welt schaut dann nicht nur auf die Gewinner*innen, sondern interessiert sich auch brennend für die Outfits der Stargäste.

Heidi Klum entschied sich in diesem Jahr für ein knallgrünes Kleid.

Der Look des Models erntet nicht nur Lob, sondern wird von der britischen Presse auf die «Worst Dressed»-Liste gesetzt. Mehr anzeigen

Mode ist immer so eine Ansichtssache. Während die eine den Look hoch lobt, fällt er beim kritischen Auge einer anderen durch. Das muss gerade Heidi Klum (51) erleben.

Das Model schlug an den Golden Globes 2025 in einem grünen Abendkleid mit Cut-outs auf. Für mich einer der Hingucker-Looks des Abends: Wie der Chiffon-Stoff fällt, die kleinen Rüschen-Details am Rande des Decolleté und die Schleppe, die dem enganliegenden Look eine luxuriöse Note verleiht. Auch die «Glamour»-Zeitschrift befindet: «Das Model legt einen echten Wow-Moment hin.»

Doch da stimmen nicht alle zu. In der britischen Presse landet Klums Robe glatt in der «Worst Dressed»-Kategorie.

Heidi Klums Kleid ist «so 2000er»

Für «Daily Mail» ist klar: «So 2000er! Model Heidi Klum trug ein unerwartetes, durchsichtiges, smaragdgrünes Kleid mit Ausschnitten an Brust und Bauch.»

Das Kleid stammt von Maria Lucia Hohan. Mit der Signalfarbe Grün sticht die «Germany's Next Topmodel»-Moderatorin auf jeden Fall ins Auge – und fällt auf. Dies im guten und eben auch im schlechten Sinne.

Es ist nicht das erste Mal, dass Klum über den roten Teppich an der Hollywood-Preisverleihung schreitet. Das Model gilt als Stammgast und schmeisst sich in jedem Jahr aufs Neue in Schale. 2024 trug sie eine knallrote Statement-Robe der aserbaidschanischen Designerin Gunel Babayeva.

Die Golden Globe Awards zählen zu den prestigeträchtigsten Veranstaltungen Hollywoods und markieren für gewöhnlich den Auftakt der Preisverleihungssaison. Abgehalten wird der Award-Abend im Beverly Hilton Hotel. In diesem Jahr führte US-Komikerin Nikki Glaser (40) durch den Event. Grosse Siegerin der Golden Globes 2025 war Demi Moore (62), die ihren ersten Golden Globe Award kassierte.

Mehr Videos aus dem Ressort